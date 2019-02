Unde să mai fugi de energia scumpă?!?

Preţul gazelor în piaţa liberă este mai mare în prezent cu 25 - 30%, faţă de septembrie, însă consumatorii casnici îşi pot schimba furnizorul sau pot reveni în piaţa reglementată la 21 de zile de la notificarea companiei energetice, a declarat, marţi, directorul executiv al Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), Silvia Vlăsceanu. Tot marţi, ANRE, arbitrul pieței energetice, a anunţat că utilizatorii casnici pot reveni la preţuri reglementate, care nu vor creşte până în 2022. „Nu ştim cum vor fi preţurile în noua piaţă reglementată. Consumatorul casnic care a încheiat un contract în piaţa concurenţială poate reveni în cea reglementată, chiar dacă are un contract. Acum, fiecare ştie ce a semnat şi ce fel de contract are. Pe de altă parte, există prevederi legale peste valoarea juridică a contractului, prin care nu i se poate îngrădi dreptul unui consumator de a-şi schimba furnizorul în 21 zile de la notificare“, a spus Vlăsceanu. În prezent nu se ştie care vor fi preţurile reglementate, astfel că nu se poate spune dacă va fi mai avantajos pentru un consumator casnic care are contract în piaţa liberă să revină în segmentul reglementat - „Pe de altă parte, preţul gazelor este în creştere. În piaţa liberă, preţurile au crescut cu 25 - 30% faţă de septembrie. Celelalte componente reglementate nu au evoluat; tarifele de transport, distribuţie şi marja de furnizare nu au fost modificate. Şi la energie electrică, preţurile din piaţa spot sunt în prezent aproape duble faţă de nivelurile din vară“.