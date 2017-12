Unde se află acum politica românească

De 25 de ani, România este într-o continuă căutare. De 25 de ani, românii așteaptă schimbarea mult dorită, care să le aducă liniștea sufletească, spirituală și materială la care care au visat în cei aproape 50 de ani de comunism. În timpul scurs de la Revoluție, putem spune că schimbarea a venit, dar nu este aceea la care românii au visat. Nivelul de trai din țara noastră ar fi putut să fie mult mai ridicat dacă politicienii noștri și-ar fi dat mai mult interesul. Nu spunem noi acest lucru, ci chiar cei care conduc destinele țării. Președintele interimar al PSD este unul dintre cei care recunosc faptul că toată clasa politică este de vină pentru ceea ce s-a întâmplat în România. Prezent weekend-ul trecut pe litoral, Dragnea a lansat o propunere tututor politicienilor: ”A venit vremea ca toate partidele să vorbească aceeaşi limbă, cea în interesul cetăţenilor. Vremea celor 10 ani de duşmănie din perioada lui Băsescu, sfâșiați de războaie pentru interese mărunte, s-a încheiat. Acum a venit timpul să ne pliem în jurul unui proiect de ţară, pe care toate partidele să-l respecte. Putem realiza acest lucru, mai ales că actualul şef al statului, Klaus Iohannis, nu pare că-și dorește războaie politice cu orice preţ. Aşa cum ne-am înţeles asupra Codului Fiscal, aşa putem realiza un plan comun pentru dezvoltarea ţării şi care să fie valabil 20 - 30 de ani”.

FĂRĂ DIHONIE Propunerea lui Dragnea a fost îmbrățișată imediat de mulți dintre liderii politici, printre care nu se numără cei de la PNL. Preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat sâmbătă, la Costinești, că propunerea liderului PSD este foarte bună şi va susţine cu toate forţele acest plan. La rândul său, co-președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a declarat, tot sâmbătă, la Mamaia, că România are nevoie de un proiect pe termen lung, deoarece se află într-o stare de bălăceală în mocirlă. “Mă bucură foarte mult că, în sfârșit, cineva (Liviu Dragnea, n.r.) rezonează la ideea pe care am lansat-o în urmă cu ceva timp, înainte de alegerile prezidențiale, și anume nevoia unui proiect național pentru România”, a afirmat Tăriceanu. El a spus apoi că țara nu are nevoie de “măsurat lungimea fustei politicienelor sau de câte case ori câte mașini are nu știu cine, ci de un proiect pe termen lung”. ”Mulți dintre liderii politici sunt fără viziune. Se ocupă de subiecte mici, de flecuștețe. Se duc cu mare plăcere pe la toate televiziunile și se transformă din oameni politici în comentatori și purtători de speculații. Se comportă ca niște țațe din piață. Și atunci ne mirăm că lumea nu are încredere în politicieni”, a spus Tăriceanu.