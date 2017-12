Unde se ascund deținuții?! În declarațiile și hârtiile ministrului Justiției!

Sindicaliștii din Penitenciare trag un semnal de alarmă privitor la numărul deținuților eliberați după intrarea în vigoare a legii recursului compensatoriu. În prima lună, după ce actul normativ care prevede că se scad 6 zile din pedeapsă pentru fiecare lună în care un condamnat a stat într-un spaţiu mai mic de 4 metri pătraţi sau într-unul în care este igrasie, au fost eliberați 1200 de deținuți, și nu doar 600, cum spune ministrul Justiției.

Sindicaliștii trag un semnal de alarmă și spun că datele oficiale arată că aproximativ 80% dintre deținuții eliberați recidivează într-o perioadă de un an de când sunt eliberați, fapt ce ar însemna un plus de aproximativ 5.000 de infracțiuni în următorul an. „După ce şeful penitenciarelor recunoştea că sunt extrem de multe erori la punerea în libertate pe baza legii recursului compensatoriu, ministrul Justiţiei dezinformează Parlamentul, afirmând că, în prima lună de aplicare, au fost puşi în libertate în plus un număr de 650 de deţinuţi, avansând cifra de 25.093 de deţinuţi rămăşi în penitenciare. (...) Conform statisticii oficiale a ANP, de la punerea în aplicare a legii recursului compensatoriu au fost eliberaţi în plus peste 1.200 de deţinuţi (aproape dublu faţă de cât a anunţat ministrul)", spun reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, în primul an de aplicare a acestei legi numărul deţinuţilor care vor fi eliberaţi va depăşi 8.000, ceea ce ar însemna că vom avea un plus de cel puţin 5.000 de infracţiuni faţă de dinamica normală a criminalităţii. „În legătură cu motivele pentru care ministrul Justiţiei dezinformează nu putem decât să speculăm că încearcă să ascundă erorile şi efectele negative ale unei măsuri de graţiere mascată care va acţiona ca un stimulent pentru criminalitate în următoarea perioadă. Îl somam, deci, public să renunţe la aceste dezinformări ale opiniei publice, care are dreptul să ştie excact câţi hoţi, violatori, tâlhari şi criminali au beneficiat de acest act de clemenţă“, adaugă reprezentanţii Sindicatelor.

Conform site-ului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la acest moment în penitenciarele din România sunt încarcerate 24.336 de persoane.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, în Parlament, că în penitenciare sunt 25.093 de deţinuţi, cu 5.972 de deţinuţi peste capacitatea de cazare la standardul de 4 metri pe deţinut, el afirmând că în urma aplicării legii recursului compensatoriu au fost eliberaţi 650 de deţinuţi.