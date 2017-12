Undele radio, eficiente împotriva cancerului esofagian

Undele radio ar putea reduce considerabil numărul intervenţiilor chirurgicale necesare pentru prevenirea apariţiei cancerului esofagian, deoarece utilizarea lor asupra celulelor suspecte de a deveni maligne micşorează riscul de apariţie a tumorilor canceroase. Esofagul Barrett, anomalia cauzată de repetatele refluxuri de suc gastric, în urma căreia celulele esofagiene situate în zona de conjuncţie dintre esofag şi stomac suferă diverse mutaţii, este o afecţiune depistată la un pacient din 62 în SUA, deşi nu toate cazurile detectate se transformă în cancer. În momentul în care apar tumori la nivelul epiteliului esofagian, rata de supravieţuire a pacienţilor, de peste cinci ani după diagnosticare, este mai mică de 15%. Cancerul esofagian face anual aproximativ 14.000 de victime în SUA.

Medicii de la Universitatea North Carolina School of Medicine au realizat acest studiu pe un eşantion de 127 de pacienţi suferind de endobrahiesofagie (esofag Barrett). Pacienţii au fost împărţiţi în două grupuri de studiu. Primul grup a beneficiat de o extirpare a acestei zone, realizată cu ajutorul undelor radio, iar cel de-al doilea a fost supus unei false intervenţii (placebo). Celulele mutante au dispărut în aproape 78% din grupul pacienţilor care au beneficiat de tratamentul cu unde radio, comparativ cu doar 2% din grupul pacienţilor care au fost supuşi unei intervenţii chirurgicale false. După un an, 9,3% dintre pacienţii din grupul placebo au dezvoltat cancer esofagian, comparativ cu 1,2% din grupul de pacienţi ale căror celule mutante au fost extirpate cu ajutorul undelor radio. Acest studiu a fost publicat în ”New England Journal of Medicine”.