Unele spitale constănţene riscă „retrogradarea”

În urmă cu şase luni, spitalele au intrat pe o nouă linie de finanţare, aşa cum s-a stabilit potrivit Ministerului Sănătăţii (MS). Managerii unităţilor sanitare constănţene au apreciat clasificările, în funcţie de prevederile legii, în funcţie de dotări, servicii medicale acordate în cadrul unităţilor, de complexitatea cazurilor. Atunci situaţia a fost înaintată de către oficialii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa mai departe, la MS.

AŞA AU FOST APRECIATE LA 1 IUNIE... MS a apreciat ca Sanatoriul Balnear şi de Recuperare din Mangalia să primească o clasificare de tip V (cea mai mică), la fel şi în cazul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol. Tot clasificare V au primit şi Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală (SOTRM) Eforie Sud şi Spitalul de Ftiziologie Agigea, care se afla în curs de comasare cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Au urcat o treaptă în gradul de clasificare, respectiv IV, Spitalul Municipal Mangalia, Spitalul Orăşenesc Hârşova şi Spitalul Orăşenesc Cernavodă, pentru cel din urmă existând un ordin provizoriu. Au fost clasificate de rang II M Spitalul de Recuperare Medicală din Eforie Nord, Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa. Spitalul Municipal Medgidia nu a primit, deocamdată, nicio clasificare, managerul dr. Stere Buşu dorind, cu orice preţ, un rang cât mai bun, implicit şi o finanţare mai bună, însă pentru asta eforturile şi ambiţiile managerului fiind mari. În vară, SCJU s-a aflat printre cele şapte spitale din ţară care au primit cea mai mare clasificare, respectiv rang I. „Este o mare victorie pentru noi. Vreau să mulţumesc preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, care are încredere în echipa de conducere, în tot ceea ce facem, de fiecare dată validând propunerile noastre. Nu în ultimul rând, vreau să mulţumesc directorului dr. Dina (şeful Direcţiei de Sănătate Publică - n.r.), care este mereu alături de noi, ne-a sfătuit, ne-a îndrumat, şi întregii echipe, care a făcut eforturi foarte mari de a trece prin tăvălugul reorganizărilor, disponibilizărilor care au creat foarte multe dispute. Rezultatul contează până la urmă”, declara, atunci, mulţumit, managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. SCJU Constanţa a avut, de asemenea, un plan de conformare, astfel că, dacă nu îndeplinea prevederile din document, pierdea cea mai bună clasificare, respectiv de tip I. Managerul asigură că nici pomeneală de aşa ceva, planurile de viitor ale unităţii sanitare fiind unele îndrăzneţe, mai ales că există sprijinul CJC. În planul de conformare al SCJU se prevedea ca unitatea sanitară să îndeplinească procentul de 20% de pacienţi spitalizaţi veniţi din alte judeţe. „Nu este un procent foarte mare, dar este unul ridicat. Avem şanse mari să-l îndeplinim, pentru că noi oferim o gamă de servicii medicale destul de mare”, spunea managerul.

IATĂ SITUAŢIA LA FINAL DE AN Aşa cum am precizat, SCJU este singura unitate sanitară din judeţ care a reuşit îndeplinirea planului, situaţie anticipată de conducerea SCJU. Managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Dan Căpăţână, a declarat că planul de conformare este îndeplinit, acum, la final de an. „Aveam o problemă în ceea ce priveşte numărul de pacienţi trataţi în spitalul nostru din alte judeţe. Îndeplinim, acum, criteriile în acest sens. La îndeplinirea planului de conformare a contribuit şi transformarea Spitalului Agigea în secţie exterioară spitalului nostru”, a declarat managerul dr. Căpăţână. SCJU a realizat planul aşa cum a cerut MS. „Au fost trataţi 10.920 de pacienţi din alte judeţe, ceea ce reprezintă 22,49%. A fost chiar depăşit planul”, a declarat directorul executiv al DSPJ Constanţa, dr. Constantin Dina. Ceilalţi manageri de spitale vor avea însă emoţii. La Spitalul Municipal Medgidia a fost amenajat un compartiment de cardiologie cu zece paturi şi unul de gastroenterologie cu cinci paturi, în cadrul secţiei de Medicină Internă. „Au avut de înfiinţat şi cabinete de nefrologie, neurologie, psihiatrie, toate în ambulator, ceea ce s-a şi întâmplat, dar şi un cabinet de boli infecţioase, şi în acest caz rezolvându-se problema, existând şi un contract încheiat cu Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa”, a declarat dr. Dina. Nu au reuşit însă să pună la punct o linie de gardă la neurologie şi să înfiinţeze un compartiment de psihiatrie (pentru care s-a asigurat un spaţiu de către primărie). Se aşteaptă răspuns de la MS. „La acest spital, planul de conformare este asigurat 70-80%”, a mai spus dr. Dina. Nici reprezentanţii Spitalului Orăşenesc Cernavodă nu au reuşit o îndeplinire a planului de 100%. Au reuşit să alcătuiască o linie de gardă, să asigure asistenţă medicală cu medici de chirurgie, anestezie terapie intensivă şi medicină internă. În curs se află însă îndeplinirea planului de suplimentare cu zece paturi la chirurgie, şi în acest caz aşteptându-se avizul. La Spitalul Orăşenesc Hârşova s-a reuşit doar parţial asigurarea unei linii de gardă. Şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Constanţa planul este îndeplinit parţial. Au reuşit o dublare a numărului de pacienţi care au venit şi din alte judeţe să se trateze la Constanţa, de la 52, la 102 pacienţi, deşi ar fi trebuit un total de aproape 300 de pacienţi. „Managerii de spitale au depus eforturi mari pentru îndeplinirea planurilor, însă unii nu prea s-au grăbit cu documentele, astfel că riscă să-şi piardă clasificarea”, a declarat directorul executiv al DSPJ.