Ungaria cere ajutorul lui Trump pentru extracţia de gaze în Marea Neagră

10:12:52 / 18 Mai 2019

In curand vom ajunge pe cele mai inalte culmi

Pai daca ne-am distrus industria cu ajutorul strainilor ce sa mai facem cu bogatiile naturale -le donam AUSTRO-UNGARIEI normal. Adica fostii nostrii stapani isi iau in primire vechii sclavi (iobagi) Horia,Closca si Crisan sunt acum din nou in culmea fericirii.Poporul roman intra din nou pe fagasul normal de slugi . Dupa ce ca am pierdut totul ne-am pierdut si demnitatea ca de speranta nici nu poate fi vorba.