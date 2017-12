Ungaria pune gard de sârmă la graniţa cu România

12:52:58 / 17 Septembrie 2015

Toate pleaca dela Independenta si suveranitate

Citind articolul vad ca Ponta si ai sai deja au trcut la angajarea a 6.500 de ploitisti pentru cei 6.300 de imigranti pe care trebue sai primeasca fara opunere,. Ce face presedintele ,premierul si toti TRADATORII sunt de FATETA LUMII,. Ei au aprobat FATIS primirea imigrantilor , pentru -ca asa le-a dictate americanii,. Bravo poporului ungar si conducerii acestei tari care nu se lasa calcata in picioare si tine la SUVERANITATEA si INDEPENDENTA tarii lor,. Romanii nu vor GLOBALIZARE asa cum numai niste MINTI INFIERBINTATE VOR., S-au lasati indusi in EROARE cand au acceptat intrarea in U.E. si NATO,. Astazi vedem consecintele:Americanii si imperialistii fac razboaie de cotropie pentru a lua PETROLUL iar amaratii de europeni de fapt - tarisoarele mici di rasarit sunt obligate sa primeasca imigranti si PUSCARIASUL de ponta aproba sa primeasca imediat 6300 de imigranti si sa angajeze 6.500 de politisti, iar pe romani ii trimte SCLAVI in tarile occidentale sa munceasca pentru o bucata de paine, Sa se retina ca Ungaria nu este o colonie a romanie care trebue sai asculte ordinile,. Este o tara INDEPENDENTA si SUVERANA si nu permite nimanui sa se amestece in treburile interne mai ales din afara tarii. E treaba lor sa inlte garduri de fier, beton sau sarma ghimpata la granitile lor, si ar putea intra in conflict doar atunci cand aceste garduri ar fi montate pe teritoriu romaniei ., Ce toata ziua de dimineata si pana la miezul noptii TRADATORII DE radu tudor si bodan chiriac curgandu-le balele de zabalosi ADUC OFENSE UNGARIEI si DAU EI ORDINE CE TREBUE SA FACA IN PRIVINTA EMIGRANTILOR.,Drept spun ca nu am auzit de batalioane de unguri dusi cu forta sa lupte in Irak si Avganistan cum au facut-o romania si de unde saptamanal venea cate un mort in costig din acele razboaie de cotropire duse de americani, iar autoritatile romane ii declara post-mortema CAZUTI IN LUPTA PENTRU APARAREA PATRIEI,. Opritiva toata ziua buna ziua ca Ungaria nu face ce spune romania ca in america exista acest SORESS care stie ce face., Nici Verbal nu trebue atentat la Suveranitatea si Independenta unui popor si cu atat mai mult a unei tari vecine, Consiliul uniunii europene sa-si faca datoria , nu sa arunce in fata poporul roman ca el nu doreste decat PACE nu RAZBOI, iar cine provoaca asemenea dezaste sa SUPORTE SI CONSECINTELE.,