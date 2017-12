Unguraş e băiat de oraş, falnic simbriaş. Deunăzi, însă, pe tema reorganizării patriei, după cum vrea minteanul lui Băsescu, i-a sărit muştarul în castronul cu gulaş, ceea ce nu se face. Arţăgos din fire, Unguraş l-o prins bine de nas pe Boc, abia urcat în jilţul său de premier, şi l-a consultat. Adică, pe înţelesul tuturor, l-a întrebat de sănătate. Ca membru al coaliţiei pământii, Unguraş se poartă, în general, dar nu unul ca Oprea, frumos cu domnii guvernanţi. Zilele trecute, însă, repet, lui Unguraş i-a sărit muştarul în gulaş. El, băiat de oraş, a aflat că o să rămânem în doar opt judeţe! Şi alea creţe. Ca atare, l-a apucat frumos de năsuc pe premier şi a plusat de la 8 la 16. Mă rog, fie ele câte or fi, dar autonome. Unguraş, băiat de oraş, a luat PDL pe făraş! Şi noi care credeam că nu-i suflă nimeni în faţă! Premierul Boc s-a făcut pitic şi a promis totul pe nimic. Dacă vrea să mai fie ce este, precum coasa lui Oreste, e musai să urmeze traiectoria indicată de arătătorul lui Unguraş, care se vrea, în România, autonom maghiar. Are şi tupeul să ceară. Dacă iese el de la guvernare, se duce dracului toată şandramaua guvernamentală! Şi după ea, respectând regula simplă a compromisului politic, şi preşedintele. De multă vreme nu şi-a mai înghiţit prezidentul omuşorul cu bască de felină cu tot! Tace mâlc. Te cred şi eu. Până acum, era învăţat să nu-i sufle nimeni în ciorbă. S-a trezit Unguraş din somn şi i-a pus condiţii. Vrea să facă din orice movilă un ţinut. Mai nou, trage tare pe ţinutul secuilor din capul lui. Convins că oamenii lui Boc nu vor să piardă puterea, Unguraş îl ţine de nas pe premier. Altfel, să-mi fie cu iertare, nu văd de ce nu ar trece direct la împărţirea ţării după tezele lui Băsescu. Spune domnia sa că, datorită reorganizării, cetăţeanul nu mai este nevoit să se deplaseze un kilometru în plus ca să-şi rezolve diverse probleme administrative. Aiurea. Dumnealui a uitat să pună la socoteală zecile de ore pierdute la cozile statului. Unguraş vede altfel organizarea patriei. Dacă se poate, cu capitala la Budapesta şi cu un prefect precum ăla de l-a “spânzurat” pe Avram Iancu. De când s-a trezit din somn Unguraş, care nu mănâncă papanaşi, nimeni nu mai suflă în front! Ca prin minune, au dispărut subit toţi susţinătorii teoriei băsciene! Toată lumea îi suflă în fund lui Unguraş, care, deşi este băiat de oraş, se dedă şi la astfel de apucături. De teama autonomiei maghiare, guvernanţii lui Boc s-au băgat sub masă, făcându-se ghemotoc. Ca să nu pice din plopul Puterii, se agaţă cu toţii, mamă, ce rimă îmi trece prin cap!, de pantalonii autonomi şi maghiari ai lui Unguraş. Care Unguraş, şmecher mare, i-a băgat pe toţi în buzunarul de la spate. Sunt unii care, mimând patriotismul, sunt în stare de orice compromis. Ca să nu piardă puterea, dulce ca mierea, sunt gata să ne facă pe toţi autonomi şi maghiari!