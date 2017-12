„Ungureanu e rupt de realitate pe tema fondurilor europene!”

PROMISIUNI NEVEROSIMILE Ieşirea hei-rupistă a premierului Răzvan Ungureanu de marţi, prin care a promis accesarea 100% a fondurilor europene, a stârnit un val de reacţii atât din partea Opoziţiei, care s-a declarat mai mult decât sceptică faţă de ideile măreţe ale premierului, cât şi din partea miniştrilor pe care îi are în subordine. De la Parlamentul European, liderul delegaţiei PSD Cătălin Ivan îi atrage atenţia lui Ungureanu că este complet rupt de realitate atunci când vorbeşte despre o rată de absorbţie a fondurilor europene de 100% în exerciţiul financiar 2014-2020. „Cum îşi permite să vorbească de o asemenea rată de absorbţie în condiţiile în care acum Guvernul a reuşit cu mare dificultate, foarte aproape de final, să atragă abia şase procente? Ne putem aştepta ca mâine să ne spună că România poate avea creştere economică de 50% în următorul an! Este jignitor pentru cei care aşteaptă rezultate şi nu le-au primit în toţi aceşti ani!”, arată eurodeputatul PSD. Ivan consideră că premierul ori nu are capacitatea de a rezolva situaţia actuală, ori alege să insulte opinia publică prin mesaje sub formă de ameninţări de formă şi afirmarea unor obiective nerealizabile.

DUPĂ LUPTĂ, MULŢI VITEJI SE-ARATĂ! Miniştrii roiesc şi ei în jurul lui Ungureanu mai ceva ca muştele la miere şi nu se lasă mai prejos cu declaraţiile publice. După cum le stă bine pedeliştilor dar şi celor vopsiţi în portocaliu, aleşii guvernului lansează săgeţi usturătoare la adresa predecesorilor săi şi, „după chipul şi asemănarea lui Ungureanu”, promit şi ei marea cu sarea. Printre vitejii care vor să-l impresioneze pe şefu’ cu declaraţii pompieristice se remarcă ministrul Economiei, Lucian Bode. El a declarat aproape convingător că este nemulţumit de procentul de 17% atras de ministerul pe care îl conduce. \"Voi face tot ce voi putea ca 2012 să reprezinte anul cu cel mai înalt plafon de rambursări către beneficiari de până acum\", este promisiunea fermă a ministrului Economiei. Nici ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), Răzvan Mustea, nu se lasă mai prejos. ”Bila neagră este la managementul banilor europeni. Pentru fondurile europene, gradul de absorbţie, bani recuperaţi, curat, este de 9,3%. Se poate mai rău? Unii ar spune da. Eu aş spune că este ruşinos. Sunt vrafuri întregi de dosare la minister care nu au adus nimic, nu au adus locuri de muncă”, a spus ministrul MCSI, vrând să „crească” şi el în ochii premierului.