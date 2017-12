Ungurii, mânaţi de propriile interese

DIVERGENŢE Vicepremierul Marko Bela spune că scopul UDMR nu este, în acest moment, să ameninţe coaliţia de guvernare, ci să se respecte înţelegerea făcută în privinţa Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş, exprimându-şi încrederea „în forţa coaliţiei de a duce până la capăt” această înţelegere. Vicepremierul Marko Bela a declarat că proiectul Hotărârii de Guvern privind UMF din Târgu Mureş are „forma potrivită” şi a fost o soluţie bună, ca rezultat al unui „compromis”, el exprimându-şi încrederea „în forţa Coaliţiei de a duce până la capăt o înţelegere”. „Deocamdată aştept să treacă cele 10 zile şi repet, am încredere în decizia luată de Coaliţie că o vom duce până la capăt”, a spus Marko. El a adăugat că orice dezbatere publică trebuie să fie luată în considerare şi să nu fie „ceva de vitrină”. „Eu nu cred, în acest moment, că HG trebuie să fie modificată, fiindcă înainte de a ajunge la acest text am avut multe discuţii şi în urma acestor discuţii s-a ajuns la acest compromis”, a spus Marko Bela. La observaţia că petiţiile online de susţinere a autonomiei universitare a UMF Târgu Mureş, care circulă în mediul virtual, sunt semnate de foarte multe persoane, Marko Bela a răspuns că decizia guvernanţilor nu trebuie să se orienteze după „sondaje”. „Dacă vom încerca să guvernăm după sondajele de opinie publică nu ştiu unde vom ajunge. Foarte sincer. Dacă vreţi, da, aceasta este opinia mea. Cei care guvernează, cei care sunt în Parlament, uneori trebuie să-şi asume şi decizii care eventual sunt contestate de alţii, dacă acele decizii sunt în interesul societăţii, dacă acele decizii sunt în interesul viitorului societăţii”, a arătat Bela.

EXTREMISM În altă ordine de idei, vicepremierul Marko Bela afirmă că nu crede că anunţata alianţă PNG - PRM ar putea deveni o forţă, însă le atrage atenţia tuturor politicienilor care adoptă discursuri naţionaliste că nu vor câştiga astfel voturi, ci vor ajuta forţele extremiste. „Atunci când politicienii, în mod iresponsabil, intră într-o astfel de competiţie, da, există riscul unui câştig pentru forţele extremiste”, a spus Marko Bela.