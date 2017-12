Ungurii vor zi liberă pe 15 martie

PDL-ul lui Boc şi Băsescu sunt foarte aproape să vândă România ungurilor, numai din dorinţa de a mai rămâne la Guvernare. Conştienţi că odată aruncaţi din scaunele puterii vor ajunge precum… vulpea la struguri, pedeliştii sunt dipuşi să facă orice concesii maghiarilor pentru a-i ţine legaţi de ei. Aşa s-a întâmplat cu noua Lege a educaţiei, care nu a reprezentat decât primul pas spre maghiarizarea României. Odată făcut compromisul, pentru PDL nu mai există cale de întoarcere, prin urmare, în prezent, joacă după cum îi cântă UDMR-ul. Aşa cum spune preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, Traian Băsescu şi Emil Boc au reuşit să facă dintr-o minoritate o majoritate. Iată cum minoritatea maghiară a ajuns în România lui 2011 să dicteze cum trebuie să meargă ţara. Şi dacă au obţinut învăţarea unor materii în limba maternă, de ce nu ar cere PDL-ului să aprobe în Parlament o lege prin care 15 martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, să fie declarată zi liberă în Transilvania. Preşedintele UDMR Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat că această idée a unei astfel de legi nu ar fi rea deloc, mai ales că Senatul şi Camera Deputaţilor nu vor lucra în 15 martie, când este sărbătorită Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. “După ce noi, aici, la nivel local, am adoptat hotărârea prin care am dat liber pe data de 15 martie tuturor instituţiilor care ţin de Primăria Sfântu Gheorghe şi de Consiliul Judeţean Covasna, se pare că s-au conformat şi cei din Bucureşti”, a spus, zâmbind, Antal Arpad. Liderul senatorilor UDMR, Fekete-Szabo Andras-Levente, consideră că este dificil să treci de Parlament o astfel de iniţiativă legislativă. “Nu pot să spun că ar fi un lucru rău. Nu ştiu, însă, dacă am ajunge acolo, dacă un astfel de lucru (n.r. - iniţiativă legislativă) ar şi trece”, a menţionat senatorul. Şi uite aşa, un partid de 3% a ajuns să dicteze actualului Guvern şi partid de guvernământ cum să joace pe scena politică şi ce acte normative să adopte. Şi asta numai pentru că unii portocalii, bolnavi de putere, nu văd în faţa ochilor decât propriul interes. Cât priveşte interesul românilor care l-au trimis în Parlament, acesta este apă de ploaie, pentru că, oricum, la următoarea campanie le mai aruncă câte o ciozvârtă şi îşi obţine voturile necesare.