Unibet Poker Open, Dublin, ediția 2018

Un eveniment deosebit de prestigios, adresat iubitorilor de poker, este organizat chiar de cazinoul Unibet, sub tutela Grupului Kindred. Nu este nicidecum la prima editie, intrucat excelenta in cadrul jocurilor de poker a fost semnatura acestui concurs, inca din anul 2007. De data aceasta, Unibet Open se va desfasura intre 21 si 25 Noiembrie, in Dublin, atragand profesionisti si amatori in egala masura. Anul acesta evenimentul este promovat si sustinut de un numar mai mare de ambasadori, 14 la numar, format din jucatori de diferite nationalitati, cu diferite stiluri de joc si strategii. Nu i-am putut cunoaste pe toti, dar l-am recunoscut cu placere pe Dan Murariu, originar din Onesti, Romania. Suntem convinsi ca sunteti familiarizati cu platforma grupului Kindred, dar daca este nevoie sa v-o reamintiti, puteti citi recenzia cazinoului Unibet.

Poreclit „Agentul”, Dan este un mostru al jocului de Texas Hold’Em, cu un palmares incredibil, atat online, cat si off-line. Dintre incredibilele sale realizari, putem enumera concursul de poker Unibet Varna, desfasurat in 2010, in urma caruia s-a clasat pe primul loc, castigand 150.000 EURO. Un an mai tarziu, in San Remo, 2011, Dan M. si-a mai insusit o victorie, totalizand 130.000 EURO in premii. Tot in acelasi an, „Agentul” a incheiat pe locul 2 evenimentul din Sunday Million, pentru inca 150.000 EURO. Anul 2012 a insemnat pentru jucatorul roman inca o victorie in cadrul Unibet Open, in Saint Maartens, pentru premiul fabulos de 110.000 EURO si 2 ani mai tarziu a inregistrat inca un castig, la San Remo, pentru un bine meritat loc 2 si 35.000 EURO premiu.

A devenit ambasador al Unibet Poker in anul 2011, fiind al 3-lea cel mai bine clasat jucator din Romania si numarul 5 castigator al turneelor live de poker. Turneele live de poker sunt evenimente sustinute de unii dintre cei mai mari producatori de softuri de cazinou, cum ar fi Evolution Gaming sau Playtech si sunt usor accesibile in cadrul serviciilor oferite de operatori online precum Unibet, Fortuna, NetBet, Circus si altii. Turneul Unibet Open va pune la dispozitie o intreaga suita de tutoriale, pentru a va ajuta sa invatati regulile asociate cu un joc de poker, asa ca pregatirea dumneavoastra este pe maini bune, chiar daca sunteti un jucator incepator.

Pentru a participa la evenimentul ce incepe in 40 de zile, trebuie sa deschideti clientul de poker al Unibet. Veti alege programul turneului, apoi optiunea „Filter”, apoi „Unibet Open”. Veti naviga pana in partea inferioara a paginii, unde veti putea alege unul dintre cele doua pachete. Veti parcurge in intregime termenii si conditiile, apoi veti primi un mail de confirmare. Pachetele disponibile sunt urmatoarele: Unibet Open Seat Only Package Direct Buy-In, in valoare de 1100 EURO, ceea ce este alegerea ideala pentru jucatorii locali ce nu au nevoie de cazare. Pachetul Unibet Open Full Package Direct Buy-In va costa 1750 EURO si include cazare, mic dejun si cina si accesul la toate petrecerile organizate. Tot din clientul de poker al Unibet veti putea afla locatia satelitilor, concursuri intermediare, ce ofera si un pachet de 2000 euro, care include locul la Unibet Open, cazare pe durata evenimentului, un buget de calatorie si mese zilnice.

Satelitii se desfasoara saptamanal, in fiecare Duminica, deci aveti timp sa participati. Avem toata increderea ca si de data aceasta concursul se va desfasura in perfecta armonie. Pentru a va familiariza cu unele dintre regulile si conditiile impuse de organizator, trebuie sa va instiintam ca nu aveti voie sa tineti jetoanele in buzunar, de exemplu. Daca veti fi prins cu jetoane in buzunar, le veti pierde si veti primi o amenda suplimentara. Nu trageti de timp, incercand sa puneti presiune pe ceilalti jucatori, pentru ca in spiritul corectitudinii, aveti o limita de timp, ce vine sub forma unui buton, ce poate fi apasat de ceilalti participanti.

Fiti fair-play! Daca nu participati la o mana, nu discutati mana in curs, acest lucru este interzis, intrucat poate influenta deciziile celorlalti jucatori. De asemenea, nu mentionanti cartile care v-au fost impartite, decat daca s-a terminat partida in curs. Evenimentul va fi filmat, iar jucatorii isi ofera acordul, in scris, pentru ca imaginile si pozele sa fie utilizate conform interesului organizatorului. Parcurgand termenii si conditiile veti remarca faptul ca sunt dintre cele mai corecte, menite sa protejeze jucatorul si sa asigure desfasurarea in bune conditii a acestui eveniment. Tinem sa precizam ca si in Bucuresti s-a desfasurat turneul Unibet Open, intre 2-5 August al acestui an. Castigator a fost Anton Vinokurow, care si-a insusit un premiu de 103060 EURO si a fost protagonistul unei fapte impresionante: a avut cele mai multe jetoane in fiecare seara a evenimentului, de la inceput pana la sfarsit. In cuvintele sale, a fost sigur de victorie doar cand au mai ramas doar 5 jucatori care stateau intre el si premiu. Jucati responsabil, va dorim succes si ne dorim ca dumneavoastra sa fiti urmatorul campion al Unibet Open!