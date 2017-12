Unica rezervație de bujori de stepă din Europa, în pericol!

Unica rezervație de bujori de stepă din România și din Europa, cea de la Zau de Câmpie, se confruntă cu o invazie extraordinar de mare a gândacului păros (Epicometis hirta), iar specialiștii din județul Mureș se tem că, dacă nu îl vor controla, acesta ar putea compromite aceste plante. "Avem un necaz foarte mare, pentru că zona Valea Botei Mari și pădurea Botei din apropierea rezervației este invadată începând din anul 2009 de gândacul păros al florilor. Am chemat specialiști de la Târgu Mureș, de la Brașov, de la Cluj Napoca, toți au luat probe, inclusiv noi am luat probe, am încercat să stropim bujorii când sunt invadați de gândacul păros al florilor însă nici un insecticid nu și-a făcut efectul, nu i-a distrus (...) Este un pericol mare pentru că acesta încearcă să intre chiar în boboc, în floare, pentru a mânca polenul și o distruge. Am semnalat și ne e frică să nu pierdem bujorul de stepă", a declarat Octavian Călugăr, custodele rezervației. El a spus că pentru a diminua numărul gândacilor a trecut la recoltarea acestora manual și închiderea lor în flacoane de plastic, astfel încât să îi ucidă prin sufocare, însă munca este extrem de grea fiind vorba despre o suprafață de 3,5 hectare și peste 50.000 de plante. Specialiștii cred că fiind destul de mare și secretând niște substanțe lipicioase, gândacul păros ar putea avea și un dușman natural, însă s-ar putea să mai dureze un timp până va apărea acesta, iar din acest motiv intervenția omului este necesară. Până atunci, specialiștii recomandă aplicarea unui tratament chimic pe bază de insecticide Calypso, Biscaya în combinație cu Mavrik, astfel încât albinele să fie protejate. Rezervația Botanică de la Zau de Câmpie care adăpostește bujorii de stepă, denumiți științific Paeonia Tenuifolia, este considerată a fi unicul loc din România și din interiorul arcului carpatic unde crește această floare și este situată pe cel mai înalt loc din lume la care această plantă s-a adaptat, adică la peste 450 de metri. Bujorii de stepă de la Zau de Câmpie au înflorit în acest an mai devreme cu trei săptămâni și, de regulă, rămân înfloriți doar șapte zile, au o înălțime de 10 până la 30 centimetri și au florile de culoarea roșu aprins.