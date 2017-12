UniCredit estimează că, la sfîrşitul anului, cursul va fi de 4,3 lei/euro

Analiştii UniCredit au revizuit estimările privind cursul de schimb la finele anului 2009, de la 4,5 lei/euro la 4,3 lei/euro, avînd în vedere „istoricul de stabilitate forţată din ultima perioadă” şi valul de optimism existent pe pieţele internaţionale, care influenţează pozitiv statele emergente. Economistul-şef al UniCredit Ţiriac Bank, Rozalia Pal, a menţionat că instabilitatea politică şi riscul existent pe partea fiscală sînt factori care nu permit aprecierea monedei naţionale. „România s-ar putea să fie penalizată un pic din cauza instabilităţii politice şi ineficienţei fiscale”, a spus Pal. Analiştii UniCredit consideră că, deşi ţinta de deficit bugetar a fost fixată la 7,3% din Produsul Intern Brut (PIB), există în continuare riscul unui derapaj pe partea fiscală, din cauza riscurilor politice în creştere după ruperea coaliţiei de guvernămînt. UniCredit are estimări similare cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) în ceea ce priveşte deficitul bugetar, de 7,3% din PIB în 2009 şi 6% din PIB anul viitor. „Economia României se va contracta cu 7,5% în acest an. În acelaşi timp, constrîngerile financiare provenite din dobînzile mai ridicate şi deteriorarea efectului de avuţie vor exercita o frînă importantă atît asupra consumului, cît şi a revenirii investiţiilor”, se arată într-un raport al UniCredit. Pe de altă parte, analiştii băncii anticipează că România va înregistra anul viitor o creştere economică de 0,4%. „Un efect pozitiv al dinamicii reduse a economiei este că trendul de dezinflaţie va continua şi, prin urmare, am redus estimările privind inflaţia la finele anului la 4,6%. Prin urmare, ţinta băncii centrale privind o rată anuală a inflaţiei de 3,5%, plus/minus un punct procentual, este mai realistă. Un alt efect pozitiv al recesiunii este că deficitul de cont curent s-a ajustat cu 74% în primele şapte luni ale anului”, se arată în raport. Economiştii UniCredit estimează că deficitul de cont curent se va ajusta de la 12,3% din PIB anul trecut la 6% din PIB în 2009, dar va urca uşor în 2010 la 6,3% din PIB. Totodată, analiştii consideră că investiţiile străine directe aproape se vor înjumătăţi, de la 9 miliarde de euro în 2008 la 4,6 miliarde de euro în 2009, şi vor reveni pe un trend ascendent de anul viitor, cînd sînt estimate la 4,8 miliarde de euro.