Unicredit Ţiriac nu a oprit creditarea

Unicredit Ţiriac Bank şi-a majorat cota de piaţă deţinută pe segmentul de credite acordate persoanelor fizice, de la 3,3% în august 2008, la 4,5% în luna mai, a declarat vicepreşedintele pentru retail al băncii, Zoltan Major. „În ceea ce priveşte creditele pentru persoane fizice, cota de piaţă a băncii a crescut semnificativ şi există în continuare premise de dezvoltare pe acest segment”, a spus Major. El a precizat că această evoluţie a avut loc datorită faptului că banca nu a oprit în niciun moment creditarea. Cota de piaţă a Unicredit Ţiriac Bank se situa la finele anului trecut la 4,3% şi a continuat să avanseze în 2009 pînă la 4,5% în lunile aprilie şi mai. Pe de altă parte, Major a arătat că raportul credite-depozite se situa în luna mai la 109%, sub media pe sistemul bancar, de 141%. „Din februarie am scăzut media sistemului bancar în ceea ce priveşte raportul între credite şi depozite. Sîntem poziţionaţi bine pentru a continua creditarea”, a explicat Major. El a reiterat faptul că banca a redus dobînzile pentru creditele imobiliare în euro cu 5,27 puncte procentuale din aprilie pînă în iulie şi a arătat că, astfel, ratele se situează la nivelul celor practicate înainte de începutul crizei. Major a menţionat că, înainte de a lansa campania de promovare a creditelor de nevoi personale, volumul şi numărul de împrumuturi acordate de Unicredit a scăzut cu peste 50%, în condiţiile în care sume acordate s-au redus. El consideră că, în prezent, consumatorii analizează mult mai atent capacitatea proprie de a returna un credit. Pe de altă parte, vicepreşedintele Unicredit a arătat că banca are diverse soluţii pentru a ajuta clienţii care se află în dificultate de a plăti ratele la un împrumut, cum ar fi reeşalonarea, schimbarea datei pentru plata ratelor sau o perioadă de graţie. „Am lansat opţiunea de restructurare a creditelor în luna ianuarie. Am avut clienţi care au venit la bancă să ceară ajutor. Am şi o abordare proactivă, respectiv am analizat baza de date şi am văzut care dintre clienţi ar putea să întîmpine probleme”, a spus Major. El a precizat că, pe retail, banca are 550.000 de clienţi. În ceea ce priveşte perspectivele pentru anul 2009, Major estimează că Unicredit va înregistra o creştere peste ritmul pieţei, de 5,2%. „Am atins deja cifra de creştere estimată pentru piaţa creditelor de retail în 2009, ceea ce înseamnă că vom evolua peste piaţă”, a conchis Major.