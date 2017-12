George Vasiliuc, de 14 ani, singurul martor al uciderii surorii sale, Gabriela Mitu, înecată de soţul ei în Canalul Dunăre-Marea Neagră, a fost dus, sub pază, în noaptea de marţi spre miercuri, într-un centru de plasament din Constanţa. Copilul a fost luat din casa familiei care se oferise să îl găzduiască temporar, de teamă că ar putea fi următoarea victimă a asasinului care a luat până acum două vieţi. „Luni seară, după ce a asistat la scena de pe malul Canalului Dunăre-Marea Neagră, când cea pe care o considera sora lui a fost ucisă de soţul ei, adolescentul a fost dus la o mătuşă a victimei, unde a rămas peste noapte. Femeia este vecină cu familia Garoafă, cea care l-a crescut timp de zece ani pe băiat. Asistenţii sociali au fost luni seară la domiciliul femeii, dar l-au găsit pe băiat dormind, astfel că au revenit marţi dimineaţă, când s-a luat decizia ca adolescentul să fie dat în grija unei alte asistente maternale din localitate pe care o cunoştea întrucât era prietenă bună cu Elena Garoafă. În aceeaşi zi, copilul a fost de acord şi a mers cu asistenţii sociali acasă la familia Garoafă pentru a-şi lua lucrurile, apoi a mers la noua locuinţă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Roxana Onea. Marţi seara, după ce a fost descoperit cadavrul Elenei Garoafă în şifonier, psihologul şi asistenţii sociali s-au reîntors la Cernavodă şi l-au luat pe adolescent pentru a-l aduce la Constanţa. Ea le-a spus anchetatorilor că se teme pentru viaţa ei, a celor trei fete pe care le are în plasament, dar şi pentru cea a băiatului şi le-a cerut să îl ia pe acesta din casa ei. „Având în vedere întorsătura lucrurilor, s-a hotărât că este mai bine pentru copil să fie supravegheat de o echipă de specialişti şi, în plus, nici noua asistentă maternală nu a mai vrut să-l ţină”, a declarat Roxana Onea. George Vasiliuc îşi iubea nespus de mult sora şi a rămas şocat de cele petrecute pe malul Canalului. Cum şi Gabriela Mitu fusese înfiată de soţii Garoafă când aceasta avea trei luni, băiatul, care crescuse până la cinci ani numai prin orfelinate, s-a apropiat foarte mult de ea. „Când a fost luat în plasament de Elena şi Petre Garoafă, copilul era interiorizat, însă femeia a reuşit să facă minuni cu el. I-a redat încrederea în el şi l-a transformat într-un copil afectuos!”, a precizat Roxana Onea. Ea a mai spus că adolescentul are un intelect limitat, specific copiilor abandonaţi de familie şi crescuţi în centrele de plasament. Specialiştii spun că adolescentul riscă să rămână cu sechele grave cauzate de momentele de groază prin care a trecut.