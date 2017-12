“Unii au regretat că asupra mea am tras doar un singur cartuş din 400“

Fostul premier Adrian Năstase a păşit în libertatea condiţionată cu mii de ochi aţintiţi asupra lui. A aşteptat să se consume perioada în care a fost întors pe toate părţile. Odată isprăvit circul de rigoare, a veni momentul lucidităţii, momentul în care a început să se gândească la noile dosare în care este certat. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au anunţat că început urmărirea penală împotriva fostului premier Adrian Năstase pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor. Potrivit PÎCCJ, această cauză a fost constituită ca urmare a disjungerii din dosarul privind tentativa de sinucidere a lui fostului premier. În august 2012, procurorii anunţau că acesta este cercetat, după ce anchetatorii au găsit în locuinţa fostului premier cartuşe pentru care acesta nu avea autorizaţie. Năstase consideră că în acest dosar este vorba despre \"coincidenţe\", ironizând că unii poate regretă că, în seara în care a încercat să se sinucidă, nu a folosit decât un cartuş: \"Poate ca unii dintre voi s-au întrebat de ce nu am comentat deschiderea, acum, a dosarului cu cartuşele sau de ce DNA a trimis la Curtea Supremă, în aceste zile, motivarea recursului în dosarul “Zambaccian”. Simplu. Am considerat că este vorba de coincidenţe. În plus, având dreptul să deţin pentru armele mele, de diferite calibre, câteva mii de cartuşe, ceea ce mi-ar fi “permis”, în ultimii 20 de ani, să organizez un mic genocid, ceea ce nu s-a întâmplat, m-am gândit că, de fapt, unii au regretat că în seara de 20 iunie nu am folosit decât un singur cartuş din cele 400 din calibrul 38 special\".