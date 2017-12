Class 1 Romanian Grand Prix a avut şi o altă faţă, mai puţin cunoscută. Lupta de pe ”pistă” n-a fost chiar aşa frumoasă cum apare din afară. Se pare că startul în cursă a fost “furat” de două bărci - Negociator 50 şi Victory 7 - care se aflau în frunte după primul tur. Victory 7 a “plătit” pentru acest lucru, fiind singura ambarcaţiune care a abandonat în cursa constănţeană. Trecută în frunte după 7 tururi, lidera clasamentului general a condus cursa pînă la sfîrşit. Dar a existat un moment cînd ar fi putut să termine cursa mai devreme decît ar fi dorit! În turul 10, a efectuat turul lung (fiecare ambarcaţiune a fost obligată să alerge două tururi mai lungi cu o milă - 5,79, faţă de 4,79, turul normal) şi la revenirea pe traseul normal a fost la un pas să lovească pe Qatar 96, pilotul Al Zafeen evitînd în ultimul moment impactul! Foarte nemulţumit de modul haotic în care au alergat unii concurenţi a fost şi copilotul bărcii campioană mondială, englezul Steve Curtis, acesta făcînd o declaraţie uimitoare: “Unii conduc precum idioţii şi ignoră orice regulă!”. Spirit of Norway 10 a avut multe probleme în cursa de la Mamaia, începînd cu un start dezastruos care a dus-o pe poziţia a opta după primul tur! Deşi a recuperat terenul pierdut, barca norvegiană a suferit o penalitate în turul 12, ceea ce a tras-o mult în jos. În final, campioana mondială a trebuit să se mulţumească doar cu poziţia a patra, un loc care o menţine în lupta pentru titlul mondial. Luptă în care se confruntă cu Victory 77 şi Qatar 96. Qatar 96 continuă să taloneze îndeaproape pe lidera clasamentului general, dar dacă nu va cîştiga nicio cursă în acest sezon, nu are cum să obţină titlul mondial. Performanţă remarcabilă pentru Qatar 95, care a obţinut primul podium al sezonului. Remarcabilă şi prestaţia englezilor de la Negotiator 50, clasaţi pe poziţia a cincea, după ce nu terminaseră nici una din primele trei curse ale sezonului. Să nu uităm, însă, că pilotul bărcii engleze este norvegianul Bard Eker, cel care a cîştigat titlul mondial în 2005, la conducerea bărcii Spirit of Norway 10! Foresti & Suardi 8 a continuat în linia bunelor evoluţii din ultimul timp, clasîndu-se, din nou, în puncte. Italienii au depăşit la limită pe Spirit of Norway 20, o barcă mult mai bine cotată. Se pare că tînărul pilot australian, Tom Barry-Cotter, nu s-a acomodat cu Spirit of Norway 20. Tot e bine că a terminat cursa, australianul fiind debutant în Class One. Pe ultimele locuri care au adus puncte s-au clasat ambarcaţiunile SeveneleveN 18, Foresti & Suardi 2 şi Jotun 90, toate cu probleme mecanice serioase. Class One şi-a luat la revedere de la Constanţa după o cursă pasionantă, care a decis şi titlul european în favoarea aceleiaşi Victory 77. Class 1 Romanian Grand Prix va reveni la Constanţa, anul viitor, tot la sfîrşit de sezon.