„Unii membri PD-L importă substanţe interzise”

Deputatul PSD, Mugurel Surupăceanu, afirmă că, prin legea 339/2005 privind regimul juridic al substanţelor stupefiante şi psihotrope s-a urmărit, de fapt, legitimarea prin omisiune a importului celor 36 de substanţe care acum au fost interzise. Mai mult, el îi acuza pe unii democraţi liberali că sunt implicaţi în importul de substanţe interzise. “Eu am nume, dar nu am dovezi, de aceea am cerut comisie parlamentară. Există suficient de multe informaţii şi dacă le punem cap la cap şi vedem cum s-a făcut această chestiune, ne dăm seama că a existat un interes politic, mai ales că din informaţiile pe care le am e vorba de nouă firme care efectuează importul de asemenea produse şi toate sunt din sfera grupului de interese a PD-L”, a mai declarat acesta.

REDUCERI. Aşa cum precizam şi în ediţia de ieri, magazinele de plante etnobotanice au redus o mare parte a produselor, dar au venit şi cu o serie de oferte promoţionale, la trei produse vândute, unul este gratis. Potrivit forumurilor de specialitate internaţionale, produsele care conţin unele dintre substanţele interzise sunt Special Gold, Pulse, Spice Diamond, Spice Gold, Fly Spirit. Aceste produse sunt în continuare comercializate la spice-shopuri la oferte speciale, în timp ce proprietarii de magazine “negociază vânzarea unor cantităţi mai mari”. Pe 10 februarie, Guvernul a interzis comercializarea a 36 substanţe şi plante etnobotanice, care au fost asimilate drogurilor, printr-o ordonanţă de urgenţă. Actul normativ introduce în categoria drogurilor 27 de substanţe şi nouă plante etnobotanice cu efect halucinogen, care nu mai pot fi deţinute şi comercializate. Ordonanţa de urgenţă va intra în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial, iar pentru distrugerea produselor aflate pe stoc va fi acordat un anumit interval de tranziţie.