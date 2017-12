Unii oameni sunt mai sensibili la durere decât alţii

16:55:30 / 21 Ianuarie 2014

Studii

Intamplator si spre norocul meu lucrez in UK ca si asistenta specialista in managementul durerii. Am studiat aici la universitate pentru specializare si lucrez in domeniu cu mult drag. 7 ore si jumatate pe zi consult pacienti cu diferite probleme medicale care au dureri si le prescriu de la medicamente la terapii complementare, fizioterapie si psihoterapie. Pot sa va spun ca la sfarsitul unei zile de munca plec acasa nu numai cu satisfactia finaciara, si cu satisfactia ca munca mea a adus usurarea durerii unor oameni. Ma intreb cand se va lua in serios aceasta problema si la noi acasa si cand romanii nostri nu vor mai suferi dureri uneori infioratoare? Nu este chiar asa de complicat sa califici personal care sa se ocupe numai de aceasta specialitate si care prin munca lor sa imbunatateasca comfortul fizic si emotional al pacientilor. Hmmm....daca stau sa ma gandesc bine si sa fiu realista, cred ca problema se va rezolva atunci cand spitalele vor fi modernizate si dotate corespunzator, cand medicamentele vor fi gratuite si din abundenta ca pe vremea impuscatului.......adica la pastele cailor. Pana atunci, romani ingrijiti-va dantura ca sa nu va doara cand strangeti din dinti si ochii din cap ca sa nu va plezneasca de durere si inarmati-va cu rabdare ( cu sau fara permis de port arma) ....ministerul sanatatii va lua in calcul posibilitatea specializarilor in domeniu managementului durerii in zilele imediat urmatoare pastelui cailor!