Unii români îşi vor primi voucherul de vacanţă pe card

Edenred, cel mai mare emitent de tichete şi carduri preplătite pentru companii, organizaţii şi comunităţi, este primul emitent care a obţinut autorizaţia de la Ministerul Finanţelor Publice pentru emiterea de vouchere de vacanţă în format electronic, respectiv pe card. „Edenred a demarat astfel emiterea de vouchere de vacanţă electronice imediat după obţinerea autorizaţiei. Acestea circulă în paralel cu voucherele de vacanţă pe suport clasic, de hârtie, pe care compania le emite deja de mai mulţi ani”, precizează un comunicat al companiei.

Companiile private pot oferi fiecărui angajat vouchere de vacanţă în valoare de până la şase salarii minime brute pe economie, respectiv 8.700 de lei pe an per angajat. Până în prezent, aproximativ 50.000 de angajaţi din România au primit vouchere de vacanţă emise de Edenred, pe suport de hârtie. Majoritatea companiilor care au acordat în acest an vouchere de vacanţă către angajaţi provin din domeniile retail, IT, distribuţie şi servicii.

Voucherele de vacanţă funcţionează în baza OUG nr. 8/2009, iar începând cu luna iulie 2017, conform OUG nr. 46/2017, toate instituţiile publice şi companiile deţinute de stat au posibilitatea de a le oferi angajaţilor vouchere de vacanţă în valoare de maximum 1.450 lei/lucrător/an, în funcţie de bugetele prevăzute în acest sens. Faţă de primele de vacanţă, voucherele de vacanţă au avantaje fiscale semnificative, fiind impozitate doar cu 16% (impozit pe venitul salarial).

Voucherele de vacanţă electronice simplifică operaţiunile legate de distribuirea, utilizarea şi decontarea voucherelor de vacanţă. Cardul de vacanţă de la Edenred, denumit Ticket Vacanţă, este dezvoltat sub licenţa Mastercard şi este dotat cu CIP şi tehnologie Contactless pentru plăţi rapide.

Angajaţii pot folosi voucherele de vacanţă exclusiv în România, pentru a achiziţiona servicii turistice de la hoteluri, pensiuni, agenţii de turism licenţiate sau unităţi de tratament balnear autorizate, iar pachetul turistic trebuie să conţină în mod obligatoriu servicii de cazare, conform specificaţiilor legislative. Voucherele de vacanţă Edenred emise pe suport hârtie pot fi cheltuite în peste 2.500 de unităţi turistice afiliate: pensiuni, hoteluri şi agenţii de turism. În ce priveşte voucherele de vacanţă electronice, reţeaua de acceptare a acestor este în curs de dezvoltare, fiind deja afiliate inclusiv unele dintre cele mai mari agenţii de turism din România, prin intermediul cărora se pot achiziţiona vacanţe pe tot teritoriul ţării. „În ultimii ani, am traversat o etapă intensă de digitalizare şi transformare a beneficiilor pentru angajaţi, care sunt acum atât un instrument prin care companiile îşi motivează suplimentar echipele, cât şi un instrument de încurajare a unor obiceiuri sănătoase de viaţă. Cardurile de vacanţă simplifică procesele de acordare, utilizare şi decontare a voucherelor de vacanţă, aducând un mare plus de flexibilitate şi mobilitate pentru angajatori şi angajaţi, dar şi pentru comercianţii parteneri. În plus, voucherele de vacanţă sunt o măsură benefică pentru turismul românesc, întrucât sunt cheltuite exclusiv în România, şi pot avea un impact real în diminuarea plăţilor informale în turism”, a declarat Dana Sîntejudean, director general adjunct al Edenred România.

În România, Edenred deserveşte peste 35.000 de companii-client şi 1,5 milioane de utilizatori pentru tichete şi carduri de masă Ticket Restaurant, tichete şi carduri cadou, tichete de creşă, vouchere de vacanţă, tichete sociale, precum şi carduri preplătite pentru cheltuieli de afaceri. Grupul Edenred activează în 42 de ţări, având aproape 8.000 de angajaţi. În 2016, volumul tranzacţiilor asigurate de Edenred s-a ridicat la aproape 20 miliarde euro, din care 70% au fost derulate prin card, dispozitive mobile sau online. Grupul reuneşte 43 de milioane de angajaţi, 750.000 de companii şi organizaţii şi 1,4 milioane de comercianţi afiliaţi. Listată la bursa Euronext Paris.