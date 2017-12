“Uni-k“ revine în show-biz

Artista băimăreană despre care nu prea s-a mai auzit în ultima vreme, Uni-k, va reveni în atenţia publicului, în această vară, cu o schimbare de stil, atît din punct de vedere muzical, cît şi al look-ului. Stilul muzical pe care îl va adopta va fi un pop-dance, cu influenţe R & B, piese ceva mai ritmate faţă de ceea ce a scos pe piaţă pînă acum. Odată cu schimbarea stilului în domeniul muzical, Uni-k va încerca şi o schimbare de look, deşi stilista sa nu este de acord. "Orice blondă revine la această culoare, după ceva vreme, mai ales dacă îi stă bine şi i se potriveşte trăsăturilor sale", a precizat stilista Cristinei. Pînă acum, artista a trebuit să se îmbrace într-un stil mai romantic, datorită scenariilor din videoclipurile sale, deşi acest look nu era pe gustul ei, Uni-k preferînd stilul casual. În curînd, odată cu apariţia noului album şi al primului videoclip, Cristina va încerca să îşi schimbe imaginea, fiind deschisă la idei şi propuneri din partea stiliştilor sau a prietenilor, cu condiţia să se regăsească, totuşi, în noile sugestii.

În curînd, pe posturile TV de specialitate, va rula noul clip al Cristinei, filmările la piesa "Oh, oh" începînd chiar astăzi. Melodia este ritmată şi energică, fiind compusă de Costi Ioniţă. Albumul va fi lansat în toamnă, piesele fiind compuse de George Emenuel Călin, de la "Demmo". "Acest album va fi diferit de ceea ce am făcut eu pînă acum. Piesele vor fi mult mai ritmate şi mai energice. Materialul va ieşi pe piaţă în toamnă, vreau ca lumea să se întoarcă din concediu. În plus, piesa va rula o perioadă, fanii se vor obişnui cu noul meu stil", a mai spus artista.