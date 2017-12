“Uninominalul pur ar fi spulberat PDL!”

Pedelistul Adriean Videanu a recunoscut, pentru jurnaliştii de la Gândul, că simulările PDL arătau că dacă se aplica uninominalul pur la alegerile parlamentare, USL lua aproape 85%, în timp ce PDL nu depăşea pragul de 10%. Ei bine, Videanu a arătat că acum, după ce judecătorii Curţii Constituţionale (CC) au declarat neconstituţională legea electorală propusă de Victor Ponta şi Crin Antonescu, democrat-liberalii au şanse să revină în prima linie: \"Pe evoluţia de astăzi, USL este sub 50%, PDL este la 22% pentru că a fost perceput ca perdant. Am recuperat trei procente în ultima săptămână, USL a pierdut 4%\". Potrivit acestuia, în Parlament vor mai intra partidului lui Dan Diaconescu cu circa 10% şi UDMR. \"La limită sunt PNG şi PRM\", a adăugat el. Legea uninominalului pur promovată de liderii USL, susţinută în trecut şi de PDL, dar declarată săptămâna ce tocmai s-a încheiat neconstituţională, prevedea că devine parlamentar cel care obţine cele mai multe voturi din partea oamenilor, nu cel plasat pe locul 2 sau 3, potrivit legii în vigoare acum. (A.M.)