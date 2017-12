Uniqa Asigurări estimează afaceri în creştere

Uniqa Asigurări (fostă Unita) estimează prime brute subscrise de 513,84 milioane lei în acest an, în uşoară creştere faţă de anul trecut, şi intenţionează să majoreze anul viitor tarifele poliţelor auto sub media pieţei, a declarat vicepreşedintele Uniqa Asigurări, Alfred Vlcek. În 2008, compania a înregistrat prime brute subscrise de 507 milioane lei. În ce priveşte evoluţia pieţei româneşti de asigurări în 2010, vicepreşedintele Uniqa Asigurări speră ca blocajul din piaţă să se atenueze. „Va fi cu siguranţă un an greu, nu ne aşteptăm la creşteri semnificative comparativ cu anul 2009, însă sperăm ca blocajul din piaţă să se atenueze. Este greu de estimat o evoluţie concretă”, a afirmat Vlcek. El estimează că asigurările obligatorii de locuinţă, care se vor încheia de la 1 iulie 2010, nu vor aduce un volum semnificativ de prime, însă vor face clientul să conştientizeze necesitatea asigurării în general, motiv pentru care primele subscrise pe alte segmente de asigurare ar putea să crească. La nivelul pieţei româneşti de asigurări, vicepreşedintele Uniqa Asigurări estimează pentru anul viitor o majorare a tarifelor RCA şi Casco cu 20-35%. „Un motiv foarte important al majorarii tarifelor pentru asigurările auto este daunalitatea crescută pe aceste poliţe. Se doreşte rentabilizarea conturilor auto, crearea unui raport corect între primele subscrise şi daunele plătite petru acestea şi scăderea ratei daunei”, a subliniat Vlcek.