Unităţi de învăţământ, pregătite pentru anul şcolar

Liceul, şcolile şi grădiniţele din Băneasa sunt pregătite pentru începutul noului an şcolar 2010 - 2011. Viceprimarul oraşului, Titu Pârvu, a declarat că s-au efectuat retuşuri şi lucrări de renovare a unităţilor de învăţământ din Băneasa pentru debutul noului an şcolar. „În ultimii ani, majoritatea şcolilor şi grădiniţelor din Băneasa au beneficiat de modernizări realizate cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi îşi pot primi copiii în clădiri reabilitate, aşa cum se cuvine. Unităţile au mai avut nevoie de câte un retuş pe ici, pe colo, pentru a fi totul bine pregătit”, a declarat viceprimarul oraşului. La Băneasa, în urma comasării unităţilor de învăţământ, sub administrarea conducerii liceului au intrat Şcoala I-IV Băneasa, Grădiniţa şi Şcoala I-IV din Făurei, Grădiniţa „Sfântul Andrei” şi Şcoala I-IV din Negureni. Directorul Liceului din Băneasa, Ruxandra Ianul, a declarat că cele cinci structuri care se află în administrarea sa vor găzdui în noul an şcolar aprox. 1.500 de copii de toate vârstele.