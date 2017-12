Unităţi economice lăsate în beznă

Veşnicele probleme ale constănţenilor cauzate de serviciile prestate de Enel Dobrogea nu mai reprezintă o supriză pentru nimeni. Una dintre sutele de sesizări venite de la cetăţenii care se plâng de servicii de slabă calitate ne-a fost adusă la cunoştinţă ieri, de un grup de oameni de afaceri din Constanţa. Patronul unei farmacii de pe b-dul Tomis ne-a declarat că unitatea sa, dar şi alte sedii ale unor firme situate pe b-dul Tomis, au rămas fără curent electric de câteva zile. „Eu am o farmacie care nu are curent electric. Vă daţi seama că sunt unele medicamente care trebuie să stea la frigider. Am tot făcut apel la Enel pentru a remedia situaţia, dar mi s-a închis telefonul în nas. În situaţia mea sunt şi alţi patroni care au aceleaşi probleme”, ne-a spus proprietarul farmaciei. Enel a precizat, într-un comunicat de presă, că în zona amintită s-au realizat lucrări de demolare care au dus la afectarea reţelelor şi instalaţiilor Enel. „Clientul care a sesizat disfuncţionalităţile în furnizarea cu energie electrică a facut o reclamaţie către Enel în ziua de 15.12.2009 - nr. 6003. Enel a constat cauza defectelor apărute şi a demarat o lucrare de remediere a defectelor pe perioada 15 - 16 decembrie 2009. Lucrările se vor încheia şi furnizarea cu energie electrică va fi reluată în parametri normali”, se precizează în comunicatul remis de Enel. Cu toate acestea, propietarii unităţilor economice de pe b-dul Tomis, din preajma Şcolii Populare de Artă, au precizat că, până ieri după-amiază, situaţia nu se reglementase.