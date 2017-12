Unităţi şcolare modernizate

Primăria Nicolae Bălcescu a reabilitat unităţile de învăţământ care funcţionează în perimetrul fostului IAS al comunei Nicolae Bălcescu. Primarul comunei, Viorel Bălan, a declarat că atât grădiniţa cât şi şcoala funcţionează într-o singură clădire şi au beneficiat de modernizări în interior şi la exterior. „S-au derulat lucrări la acoperiş, am dotat clădirea cu centrală termică în locul teracotei şi am izolat termic întreaga clădire. În plus, am montat parchet, am pus gresie şi am amenajat grupuri sanitare interioare în cele două unităţi şcolare aşa cum cer normele europene şi am extins clădirea cu încă un spaţiu”, a declarat primarul comunei Nicolae Bălcescu. În total, Primăria a cheltuit 200.000 de lei de la bugetul local, o parte din bani provenind şi din sponsorizări de la o firmă care îşi desfăşoară activitatea în comună. Deşi a fost închis după Revoluţia din ‘89, în fostul IAS Nicolae Bălcescu încă mai sunt 50 de gospodării. Familiile de acolo au preferat să rămână în zonă deşi n-au mai avut unde munci, dar îşi pot duce copiii la unităţile şcolare din apropiere. „40 de copii frecventează grădiniţa şi şcoala cu clasele I-IV din fostul IAS”, a mai spus primarul.