Unităţile combatante americane vor părăsi Irakul în august

Trupele combatante americane vor părăsi Irakul la sfârşitul lunii august, conform previziunilor, urma să declare preşedintele SUA, Barack Obama, într-un discursul pe care îl va rosti luni seară. „Când eram candidat la preşedinţie, am promis să pun capăt conflictului din Irak în mod responsabil. Imediat după preluarea funcţiei, am anunţat o nouă strategie pentru Irak şi un transfer total al atribuţiilor către autorităţile irakiene”, urmează să anunţe Obama. „Şi am fost foarte clar că până la sfârşitul lunii august 2010, misiunea unităţilor combatante americane din Irak se va fi încheiat. Este exact ce vom face, cum am promis şi conform previziunilor”, va declara preşedintele american.

Armata americană consideră exagerat bilanţul furnizat de autorităţile irakiene privind numărul victimelor din luna iulie. În primul comunicat de acest gen, armata americană respinge bilanţul de 535 de morţi din luna iulie, afirmând că este incorect să se spună că este cea mai sângeroasă lună din ultimii doi ani. Potrivit SUA, există doar 222 de morţi şi 782 de răniţi în operaţiuni inamice. În plus, şase militari americani au fost ucişi şi 55 au fost răniţi în cursul lunii iulie. Autorităţile irakiene şi-au exprimat surprinderea în legătură cu reacţia SUA. Bilanţul oferit de irakieni - 535 de morţi, dintre care 396 de civili - este cel mai grav din ultimii doi ani. Cifrele demonstrează o recrudescenţă a violenţelor la cinci luni de la alegerile parlamentare din martie. În total, 4.413 militari americani au murit în Irak de la intervenţia SUA în 2003.