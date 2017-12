Unităţile de învăţămînt NU au fost asaltate de elevi

Curţile unităţilor de învăţămînt constănţene erau, vineri după-amiază, goale, deşi în jurul orei 13.00 majoritatea directorilor afişaseră deja rezultatele repartizării computerizate a elevilor înscrişi în clasa a IX-a. Acest lucru s-a datorat, în mare parte, postării rezultatelor pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI), cu o zi înainte. „Ştiam deja că a intrat, dar cum eram prin zonă, am venit să mă uit şi la liceu să văd dacă a fost repartizată într-o clasă. Deocamdată sînt afişaţi doar în funcţie de specializare”, a declarat Dan Drăghici, tatăl unei proaspete eleve a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) Constanţa. La nivelul judeţului Constanţa, potrivit datelor MECI, s-au înscris în clasa a IX-a 5.669 de elevi, dintre care 114 proveneau din alte judeţe (cei mai mulţi din judeţul Tulcea, însă au fost elevi şi din judeţele Hunedoara, Suceava, Brăila, Botoşani, Neamţ, Bacau). Dintre cele 6.300 de locuri puse la dispoziţia candidaţilor din instituţiile de învăţămînt constănţene (644 în mediul rural şi 5.656 în mediul urban) s-au ocupat 5.641. Au fost şi 28 de candidaţi nerepartizaţi, doi dintre ei cu medii peste 8. „Cu mediile lor, ar fi putut intra la un liceu destul de bun. Probabil nu au trecut în fişă mai multe opţiuni şi, din acest motiv, nu au fost repartizaţi la niciun liceu”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar General (ISJ) Constanţa, Petrică Miu. Reamintim că, la liceele de elită din Constanţa, locurile s-au ocupat deja. Astfel, la Liceul Teoretic „Traian” (168 locuri), cea mai mică medie a fost 8.84, la Liceul Teoretic „Ovidius” (196 locuri) s-a intrat cu 9.28, la CNMB (196 locuri) cu 8.54 şi la Liceul Teoretic „Decebal” (140 locuri) cea mai mică medie a fost 8.84. Cea mai mare medie de admitere este 9.95 (eleva Raluca Stancă, admisă la clasa de mate-info a CNMB), iar cea mai mică - 4.49 (Dumitru Adrian Gîlcă, admis la Şcoala de Arte şi Meserii din Chirnogeni). 30 de elevi constănţeni au medii de admitere sub 5, ei fiind repartizaţi la licee tehnice.

În perioada 6-16 iulie, elevii trebuie să îşi depună dosarul de înscriere, candidaţii care nu vor face acest lucru fiind consideraţi retraşi. „Pot fi şi elevi care consideră că, dacă nu îşi depun acum dosarul, vor putea să se înregistreze la a doua repartizare şi vor nimeri la un liceu mai bun. Nimic mai fals. Dacă nu îşi depun dosarul, vor rămîne fără loc. Cei care nu sînt mulţumiţi de liceul la care au fost repartizaţi pot cere, în perioada 16-20 iulie, să fie transferaţi la alt liceu. Dacă media lor este mai mare decît cea mai mică medie cu care s-a intrat în instituţia respectivă de învăţămînt, li se va accepta transferul”, a afirmat Petrică Miu.

Calmul dinaintea furtunii

După liniştea de la sfîrşitul acestei săptămîni, va urma însă un adevărat haos. Începînd cu săptămîna viitoare, secretariatele liceelor vor deveni un adevărat furnicar de oameni nervoşi, transpiraţi şi dornici să scape cît mai repede din încăperile tarnsformate în saune. Şi asta pentru că, în acest an, perioada de depunere a dosarelor de înscriere în clasa a IX-a coincide cu terminarea examenului de bacalaureat. Astfel, pe lîngă „bobocii” dornici să devină oficial elevi ai liceelor în care au fost repartizaţi, secretariatele se vor umple şi de absolvenţii care vor veni să-şi ridice diplomele de bacalaureat pentru a se putea înscrie la o facultate. „Anul trecut, înscrierile au avut loc în timpul probelor scrise de la bacalaureat, prin urmare, nu am avut asemenea probleme. Am terminat cu înscrierile şi abia apoi am început să eliberăm diplomele de bacalaureat. Acum, din păcate, vom fi mai aglomeraţi. Avem însă o organizare perfectă şi nu vor fi probleme”, a declarat secretarul şef al Liceului Teoretic „Traian” din Constanţa, Iulia Stolac. Se poate spune că greul de abia acum începe, pentru că acum elevii liceelor (foşti şi viitori) vor trebui să treacă testul răbdării.