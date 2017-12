Unităţile sanitare şi permisul de conducere

Ministerul Sănătăţii a anunţat, ieri, că a demarat autorizarea unităţilor de asistenţă medicală care vor avea competenţa de examinare ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule şi tramvai. Ministrul de resort, Attila Cseke, a aprobat ordinul privind stabilirea acestor unităţi. După publicarea ordinului în Monitorul Oficial, unităţile de asistenţă medicală vor putea depune dosare în vederea autorizării la direcţiile de sănătate publică. Unităţile pot fi din categoria cabinetelor medicale, a societăţilor civile medicale, unităţilor sanitare ambulatorii de specialitate, cabinetelor medicale din ambulatoriul integrat al spitalelor, centrelor de diagnostic şi tratament, centrelor medicale care au în structură specialităţi ca medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, chirurgie generală şi ortopedie-traumatologie. În plus, ele trebuie să aibă contract cu casele de asigurări de sănătate. Actul normativ, care are temeiul legal în prevederile Ordonanţei de urgenţă 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, are ca scop asigurarea unor servicii de calitate furnizate de unităţi medicale autorizate, în vederea examinării candidaţilor la obţinerea permisului de conducere.