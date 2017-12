Uniunea Europeană va investiga modul în care este administrată Formula 1

Modul în care Formula 1 este administrată şi sistemul de premiere din acest sport automobilistic vor fi investigate de Uniunea Europeană, după ce echipele Sauber şi Force India au înaintat o plângere oficială anticoncurenţă. Această plângere vizează câteva probleme-cheie, incluzând faptul că numai echipele mari au un cuvânt de spus în Grupul de strategie al F1 şi modul de împărţire a banilor, care avantajează clar echipele clasate în fruntea ierarhiei.

„Sahara Force India este una dintre cele două echipe care au înregistrat o plângere la Uniunea Europeană, punând sub semnul întrebării modul de conducere a Formulei 1 şi arătând că sistemul de împărţire a banilor şi modul de stabilire a regulilor sunt atât nedrepte, cât şi ilegale”, se arată într-un comunicat al Force India. Dacă va ajunge la concluzia că plângerea echipelor Sauber şi Force India este justificată, UE ar putea interveni şi impune schimbări în acest sport.

În urmă cu câteva luni, parlamentarul european Anneliese Dodds, care i-a scris anul trecut, pe această temă, comisarului pentru probleme de concurenţă Margrethe Vestager, a declarat că numai echipele pot determina o investigaţie a Uniunii Europene. „Încă de la falimentul echipelor Marussia şi Caterham, de anul trecut, am fost îngrijorată de modul în care merg lucrurile în Formula 1. Asta nu a însemnat doar că sunt două echipe mai puţin în acest sezon, a însemnat că sute de persoane cu înaltă calificare din circumscripţia mea şi-au pierdut locurile de muncă şi mijloacele de trai. Din acest motiv am ridicat de câteva ori această problemă la Bruxelles, pentru a vedea dacă este un caz de concurenţă. Comisarul european responsabil mi-a spus clar că nu poate face nimic până când echipele formulează o plângere oficială. Deci, dacă echipele simt că au dreptate, atunci asta trebuie să facă”, declara atunci parlamentarul. Drepturile comerciale ale Marelui Circ sunt exploatate de Formula One Group, condus de omul de afaceri britanic Bernie Ecclestone.

Citește și

http://www.telegrafonline.ro/lewis-hamilton-sa-impus-pentru-a-doua-oara-consecutiv-la-suzuka