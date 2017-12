Universal Pictures are record de încasări în 2012

Studioul Universal Pictures a anunţat că a ajuns într-un timp record la pragul de un miliard de dolari, atins pe baza încasărilor obţinute în cinematografele nord-americane de filmele sale lansate în 2012. Studioul californian a reuşit această performanţă cu trei luni mai devreme faţă de precedentul record al său, stabilit pe 7 noiembrie 2008. Este pentru a şaptea oară când studioul Universal Pictures obţine într-un an suma de un miliard de dolari din box office-ul nord-american. Potrivit unor surse, producătorii de la Hollywood se aşteaptă ca 2012 să depăşească în domeniul încasărilor anul 2008, considerat cel mai bun din istoria Universal Pictures.

Performanţa a fost posibilă graţie unor filme cu mare succes de casă, precum „Ted” cu încasări de 203,6 milioane de dolari şi „The Lorax” cu 214 milioane de dolari, dar şi unor pelicule lansate recent, precum „Snow White And The Huntsman” cu 153,8 milioane de dolari şi „Safe House” cu 126,4 milioane de dolari. Până în prezent, Universal Pictures are patru lungmetraje în topul 15 al filmelor cu cele mai mari încasări din acest an. Printre filmele care urmează să fie lansate de Universal Pictures până la sfârşitul anului 2012 se află următorul lungmetraj din seria Jason Bourne, cu Jeremy Renner în rolul principal, comedia „Pitch Perfect”, ce va fi lansată în luna octombrie, şi thrillerul de acţiune „The Man With The Iron Fists”, care va ajunge pe marile ecrane nord-americane în luna noiembrie. În decembrie vor fi lansate filmele „Les Miserables” în regia lui Tom Hooper şi „This Is 40” de Judd Apatow.