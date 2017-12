Universalul Martin Nemec, noua achiziţie a echipei CVM Tomis

Campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, l-a transferat săptămâna trecută pe Martin Nemec, un internaţional slovac în vârstă de 29 de ani. Nemec joacă pe postul de universal, are 2,00 m înălţime şi va putea evolua doar în Liga Campionilor, având drept de joc în campionat abia din ianuarie 2014. „Nemec nu poate juca în campionat, iar primul meci în care îl putem utiliza este cel din Polonia (n.r. - jocul din Liga Campionilor cu Jastrzebski Wegiel, programat în deplasare, la 3 decembrie). Este un jucător experimentat, are 29 de ani, a jucat multe meciuri pentru naţionala Slovaciei, chiar şi la ultimul Campionat European. Este de două săptămâni cu noi şi vom încerca să-l integrăm în echipă cât mai repede, la antrenamente. Am avut în probe şi un alt jucător slovac, Milan Hrinak (n.r. - extremă), dar el nu ne poate ajuta la îndeplinirea obiectivelor din acest sezon şi nu va rămâne”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev.

Nemec a evoluat anterior la echipele VKP Bratislava (Slovacia, 2003-2006), Rennes Volley (Franţa, 2006-2007), Ziraat Bankasi Ankara (Turcia, 2007-2008), RPA-LuigiBacchi.it Perugia (Italia, 2008-2010), Gherardi Svi Città Di Castello (Italia, A2, 2010-2011), Incheon Korean Air Jumbos (Coreea de Sud, 2011-2013) şi Police SC (Qatar, 2013). A fost convocat anual pentru echipa naţională de seniori a Slovaciei, din 2004, iar în 2009 a fost declarat cel mai bun realizator al Ligii Europene la volei masculin, competiţie pe care a câştigat-o în 2008. În 2010 a fost desemnat cel mai bun voleibalist slovac al anului, iar în sezonul trecut a fost declarat jucătorul cu cel mai bun serviciu din campionatul sud-coreean.

„Am jucat doi ani în Coreea de Sud, soţia mea a rămas însărcinată şi am încercat să-mi găsesc o echipă mai aproape de casă. În vară nu am găsit oferte prea bune în Europa, am tot aşteptat şi, iată, a venit propunerea de a juca la Constanţa. Mă bucur că pot juca în Liga Campionilor. De aceea am venit la CVM Tomis. Auzisem demult de echipa din Constanţa, ştiam că joacă mereu pentru a câştiga campionatul în România, ştiam că participă în Cupele Europene an de an. Este o echipă bine cunoscută în voleiul european. Obiectivul meu numărul 1 este de a mă pregăti cât mai bine pentru cele trei meciuri rămase din Liga Campionilor, iar din ianuarie vreau să câştigăm împreună campionatul şi Cupa României”, a declarat Nemec.