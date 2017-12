Universitatea Harvard caută studenţi în România

Universitatea Harvard va organiza, astăzi şi mâine, în cadrul Târgului Internaţional Gaudeamus, workshop-ul \"What is Harvard Looking For?\", care va fi susţinut de Alexandru Mănăilă, absolvent şi intervievator al universităţii în România şi co-fondator al Ivy and Excellence Club. Tematica workshop-ului, realizat cu sprijinul Fundaţiei Culturale Delta, va acoperi subiecte ca \"Viaţa în campus?\", \"Ce fel de om caută Harvard: tocilar, geniu sau homme renaissance\", \"Facilităţi, viaţă academică\", \"Activităţi extraşcolare\", \"Programe de master\", \"Ce să faci şi ce să nu faci\". Workshop-ul va avea loc în cele două zile la Sala Iorga, pavilionul 18, etaj, din Complexul Expoziţional Romexpo.