Universitatea „Ovidius”, zguduită de un nou scandal

10:11:56 / 29 Ianuarie 2015

nemaipomenit

Petreci zilnic in fata calculatorului cateva ore? Iti place sa visezi la un viitor cand nu vei mai fi nevoit sa-ti cauti mereu de lucru?De ce sa nu transformi pasiunea pentru calculator in ceva de viitor? De ce sa pierzi timpul inutil cand il poti transforma in bani? Noi nu-ti promitem un salariu fix si nici imbogatirea peste noapte iti promitem doar ca viitorul tau se va transforma daca te alaturi echipei noastre.Cea mai buna oferta de lucru! Din ce in ce mai multi oameni lucreaza cu noi si sunt extrem de multumiti! NU este necesara niciun fel de experienta! Oferim curs gratuit si complet de instruire de la zero! Selectam urgent dezvoltatori de proiect pentru piata nationala si mondiala. Plata castigurilor realizate este garantata prin contract legal. Se lucreaza part-time (in timpul liber) sau full-time, la alegere. Cerem seriozitate maxima si dorinta de a invata ceva absolut nou si de viitor. Va oferim alte detalii dupa ce trimiteti textul ”Info” la adresa de email: stroiatanta@gmail.com