Universitatea Ovidius din Constanța a parcurs o nouă etapă în cadrul proiectului european Digital Waste

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a participat, în perioada 11 - 15 octombrie 2022, la prima activitate de învățare, predare și formare din cadrul proiectului Eco-Digital Literacy and Citizenship for Our Planet and Future (Digital Waste), informează prof. univ. dr. Cristina Duhnea, managerul proiectului din partea UOC.

Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc la Mardin, în Turcia, iar din delegația UOC au făcut parte Bianca Tănase, reprezentant al Biroului pentru Programul Erasmus Plus, și Florentina Odagiu, reprezentant al Centrului ID-IFR.

„Pe durata activităților dedicate acestei întâlniri, echipele din cadrul proiectului au interpretat și comparat rezultatele preliminarii ale unei analize de nevoi realizate pentru fiecare țară în parte, iar concluziile acesteia vor fi publicate într-un Ghid de bune practici. Totodată, în cadrul întâlnirii au avut loc o serie de ateliere care au vizat crearea unui logo și a unui prototip pentru aplicația pe care o vom dezvolta în cadrul proiectului, în următorii doi ani”, a precizat prof. univ. dr. Cristina Duhnea.

Proiectul Digital Waste își propune să crească gradul de conștientizare a publicului cu privire la problema deșeurilor digitale și a schimbărilor climatice, prin dezvoltarea unor instrumente de alfabetizare eco-digitală.

Proiectul Eco-Digital Literacy and Citizenship for Our Planet and Future (Digital Waste), cod 2021-1-TR01-KA220-YOU-000028571, este finanțat cu 185.214 de Euro prin Programul european Erasmus Plus, fiind implementat în perioada 28 februarie 2022 - 27 februarie 2024, în cadrul unui consorțiu din care fac parte: Ankara Center for Political and Economic Research - ASEM (Turcia - lider de proiect), Universitatea Ovidius din Constanța (România), Solution: Solidarité & Inclusion (Franța), Aie Serve (Liban), Embaixada da Juventude (Portugalia), Association of Administrators and Bureaucrats (Turcia), T.C. Mardin Artuklu University (Turcia) și Bilgi Paylaşım Topluluğu (Turcia).