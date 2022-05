Universitatea Ovidius din Constanța a participat la o întâlnire în cadrul proiectului european „Violența simbolică în termeni de gen”

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a participat, în perioada 20 - 23 aprilie 2022, la activitățile unui eveniment de învățare, predare și formare (Learning, Teaching, Training - LTT), desfășurat la Embaixada da Juventude - Aguiar de Sousa (Baltar, Porto), Portugalia, în cadrul proiectului Symbolic Violence in Terms of Gender, cod 2020-3-TR01-KA205-096725, informează conf. univ. dr. Denis Ibadula, managerul proiectului din partea UOC.

Potrivit sursei citate, din delegaţie au făcut parte dr. Ionela-Alina Lascu, ec. drd. Răzvan-Ionuț Drugă și Ghionul-Edna Memedula, care au susținut o serie de prezentări cu privire la modul de manifestare a violenței simbolice în România și au oferit sugestii despre mijloacele prin care acest fenomen poate fi prevenit.

„În cadrul activității de tip LTT, la care au participat reprezentanți ai tuturor organizațiilor implicate în implementarea proiectului, a fost stabilită realizarea unei serii de materiale video, care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii iulie 2022. Prin intermediul acestora, vom promova combaterea violenței simbolice în termeni de gen, în diferite domenii, precum: statul, familia, instituțiile de învățământ, mass-media, religia, literatura, arta etc.”, a precizat conf. univ. dr. Denis Ibadula.

Proiectul Symbolic Violence in Terms of Gender, cod 2020-3-TR01-KA205-096725, cu o valoare totală de 100.255 de euro, finanțat din fondurile Programului Erasmus Plus, este implementat în perioada 1 februarie 2021 - 31 iulie 2022, în cadrul unui consorțiu format din șase instituții, al cărui lider este Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mezunları Birliği Vakfı – MEBIVA (Turcia). Organizațiile partenere sunt: Universitatea Ovidius din Constanța (România), Embaixada da Juventude (Portugalia), Psychology Society (Turcia), Sogutonu Zeka Ve Sosyal Gelisim Derbegi (Turcia) și Fark Grup Eğitim Danışmanlık Turizm Araştırma Organizasyon ve Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi (Turcia). Obiectivul proiectului îl reprezintă sensibilizarea tinerilor asupra egalității de gen, prin expunerea responsabilităților și oportunităților pe care le au cele două categorii, familiarizând, în acest sens, cetățenii țărilor participante cu drepturile omului.