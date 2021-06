Universitatea Ovidius din Constanța invită publicul la un concurs de design grafic

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) lansează inițiativa unui concurs de design grafic pentru crearea siglei proiectului European Alliance for Sport and Mental Health (EASMH), cod 622832-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP, finanțat cu 398.450 euro prin Programul Erasmus Plus, informează prof. univ. dr. Ionel Melenco, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport (FEFS), responsabilul de implementare pentru universitatea constănțeană.

Potrivit sursei citate, concursul se adresează publicului larg iar persoanele cu abilități artistice sunt invitate să transmită schițele grafice, până pe data de 31 mai a. c, către echipa de proiect, urmând ca după jurizare propunerea câștigătoare să fie recompensată cu un premiu în valoare de 250 de euro.

„Pe lângă propunerea grafică, fiecare persoană interesată trebuie să trimită și o scurtă descriere a logo-ului, împreună cu ideea din spatele acestuia, utilizând platforma proiectului:https://www.ecos-europe.com/create-a-logo-for-easmh-project-and-win-250e/, regulamentul concursului fiind disponibil la adresa amintită anterior”, precizează prof. univ. dr. Ionel Melenco.

Proiectul EASMH, este implementat în perioada ianuarie 2021 - decembrie 2023 iar din din consorțiu, pe lângă UOC, în calitate de partener, mai fac parte: European Culture and Sport Organization (Italia - lider de proiect), European Platform for Sports and Innovation (Belgia), Everton in the Community (Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord), Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italia), Federació Salut Mental Catalunya (Spania) și Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (Finlanda).