Universitatea „Ovidius“ plătește salarii după ureche

După raportul din 2016 al Asociației Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, care a retrogradat cu o treaptă Universitatea "Ovidius" Constanța în privința gradului de încredere, instituția de învățământ primește o nouă lovitură. Este vorba despre un alt raport, de data asta al Camerei de Conturi Constanța, care relevă grave nereguli în aplicarea normelor din legislația muncii. Unii profesori au fost pontați pentru mai multe ore decât permite legea. În cele mai multe cazuri, salariile sunt plătite fără documente justificative privind munca prestată etc… Întreaga situație este însă agravată de un document intern al UOC, plin de exprimări inexacte, asezonate cu virgule "academice" plasate între subiect și predicat, ce par să agraveze și mai mult speța.

Anunțam, în edițiile trecute, că după prezentarea pe larg a informațiilor din raportul Asociației Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), care a stat la baza retrogradării Universității "Ovidius" Constanța (UOC), vom urmări numeroasele sesizări făcute fie pe site, fie pe e-mail de persoane care cunosc abateri și nereguli din sânul instituției de învățământ care au scăpat evaluatorilor externi și străini. Amintim că, în urma raportului respectiv, UOC a primit de la ARACIS calificativul „încredere“, o scădere cu o treaptă față de gradul "încredere ridicată" atribuit în 2009 de către aceeași instituție națională. Amânăm pentru scurtă vreme aceste dezvăluiri pentru că, între timp, a apărut un nou raport oficial al unei instituții de stat care vizează UOC. De data asta este vorba despre un raport al Camerei de Conturi Constanța privind activitatea instituției de învățământ superior în perioada septembrie 2013 - noiembrie 2015, care dezvăluie informații halucinante: Universitatea a fost sat fără câini din punctul de vedere al respectării legislației muncii în cei doi ani verificați de instituția de control.

Simplificând la maximum informațiile din raportul de control nr. 2.646/15.12 2015, concluzia este că, pentru ca anumiți angajații UOC să bage mai mulți bani în buzunare, s-au încheiat mai multe contracte de muncă pentru numeroase cadre didactice, a fost depășit în mai multe cazuri numărul maxim admis de ore de muncă/săptămână și, cel puțin în acte, nu a fost asigurat timpul legal de repaus zilnic și săptămânal pentru profesori și asistenți universitari. Nu spune nimeni că persoanele care muncesc nu pot fi remunerate în consecință, dar în cazul de față vorbim despre depășirea duratei maxime a timpului legal de lucru și, mai ales, despre faptul că unii dintre angajații UOC nu aveau timpul fizic necesar pentru a duce la îndeplinire toate activitățile de pe hârtie, pentru care au fost plătiți!

Într-un document intern al Universității "Ovidius", care citează actele emise de Camera de Conturi Constanța, se încearcă prezentarea unui caz particular, însă exprimarea celor care au realizat documentul este atât de evazivă încât, în loc să dreagă busuiocul, mai mult îl alterează: "S-a constatat că în această perioadă, în cazul unui salariat, entitatea controlată (nota redacției - UOC) a angajat și plătit în plus (pe baza a trei contracte individuale de muncă încheiate cu aceeași persoană, la care se adaugă și ore prestate în regim de "plată cu ora") suma estimativă de 122.327 lei (95.568 lei suma brută și 26.759 lei contribuție angajator), sumă aferentă unui număr de 1.180 de ore de muncă angajate peste limita maximă a numărului de ore/săptămână". În baza acestei exprimări, o parte a mass-media a înțeles, pe bună dreptate greșit, că respectivul angajat ar fi fost pontat pentru zeci, chiar sute de ore în fiecare zi. În realitate, cei care au întocmit documentul au comis eroarea de a pune în aceeași propoziție numărul de ore lucrate din săptămână cu sumele încasate în plus de către un angajat UOC în doi ani și trei luni. De aici întreaga confuzie. Pe fond, împărțită la 27 de luni, suma brută încasată în plus de persoana respectivă este de 4.530 lei, bani care, foarte posibil, reprezintă venituri din proiecte europene, pe care omul chiar trebuie să îi muncească. Cu foarte multă aproximație, banii cu pricina reprezintă cam jumătate din salariul brut mediu al unui profesor universitar cu vechime. Însă nu asta este marea problemă relevată de Camera de Conturi, ci ignorarea crasă a normelor din legislația muncii.

La capitolul respectare a normativelor în vigoare, extrasul realizat de universitari din Decizia nr. 2/19.01.2016 a Camerei de Conturi Constanța arată: "Personalul didactic și didactic auxiliar, a fost angajat și salarizat prin plata cu ora sau alte drepturi în baza altor contracte de muncă (aferente proiectelor de cercetare POSDRU), fiind depășite prin însumare orele aferente tuturor contractelor de muncă încheiate de o persoană (la unul sau mai mulți angajatori), față de limita de 60 de ore pe săptămână, respectiv echivalentul a 12 ore/zi, nefiind asigurat timpul de repaus zilnic și săptămânal, prevăzut de legislația națională și comunitară". Sărim peste virgula "academică" dintre subiectul și predicatul primei propoziții a citatului anterior și trecem la pasajul în care se menționează că salariile de la "Ovidius" s-au plătit în lipsa unor documente justificative care să probeze prestarea orelor la catedră și celelalte activități care completează o normă întreagă de muncă: "plata s-a realizat în baza unui formular care nu prezintă elemente constitutive ale unui pontaj, neavând cuprinse informații referitoare la numărul de ore prestate pe zile, cu raportare la orele realizate conform orarului aprobat sau statutului de funcții (…)".

Prin urmare, conform documentului intern al UOC, Universitatea admite că, în perioada cercetată de Camera de Conturi, salariile au fost plătite după ureche, nu conform normelor din Codul Muncii, fără documente justificative, fără planificare detaliată, fără grafice, orar și altele. Am încercat să obținem și o opinie oficială pe marginea subiectului de la rectorul UOC, dar prof. univ. dr. Sorin Rugină nu a putut fi contactat.

Pentru a lămuri ce au vrut să spună de fapt universitarii în documentul intern pe tema plăților suplimentare de 122.327 lei, redăm integral un pasaj din Decizia nr. 2 a Camerei de Conturi Constanța: "Din analiza efectuată asupra eșantionului selectat rezultă că unui cadru didactic i s-a dispus realizarea unui număr de 3 norme universitare (una de titular și două din posturi vacante) și alte contracte pentru participarea la proiecte de cercetare POSDRU, dar și alte ore de realizat (grade didactice, admitere, licență) fără să se țină seama de respectarea unor reguli în ceea ce privește durata maximă legală a timpului de lucru (...) dar mai ales de posibilitatea faptică, reală de prestare a activităților (aspect demonstrat în cuprinsul raportului de control)". Pe românește, există universitari cărora nu le-ar ajunge nici 24 de ore pe zi să presteze serviciile pentru care sunt plătiți, nici dacă renunță la somn, hrană și viața personală. Să nu uităm însă că sunt cadre didactice care au, pe lângă contractele de la Universitate, și extra-angajamente cu alte entități din afara UOC (fie ele cabinete medicale, cabinete de avocatură, barouri, asociații profesionale, spitale, clinici sau firme private). Cine sunt acestea?...