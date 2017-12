Universităţi elveţien, la Constanţa

În ultimii ani, continuarea studiilor în străinătate a devenit o alternativă din ce în ce mai atrăgătoare pentru tinerii români. Prin urmare, nu este de mirare că tot mai multe universităţi din spaţiul UE sunt interesate să-şi prezinte oferta educaţională şi pe teritoriul României. O astfel de acţiune are loc astăzi, începând cu ora 18.00, la Hotelul Ibis din Constanţa. În cadrul unui seminar, reprezentanţii universităţilor elveţiene Cesar Ritz şi IHTTI (membre ale Swiss Education Group), unele din cele mai renumite instituţii academice în domeniul Managementului Turistic, Hotelier şi Artă Culinară la nivel mondial, vor prezenta elevilor constănţeni, profesorilor şi părinţilor interesaţi să participe, posibilităţile de carieră în domeniile oferite de cele două universităţi. Seminarul, intitulat „Hotel and Tourism Management Education in Switzerland” (Educaţia Managementului hotelier şi turistic în Elveţia), face parte din proiectul Worl Education, derulat de Integral Group (companie internaţională cu 20 de ani de experienţă în consultanţă educaţională pentru studii în străinătate), al cărui scop îl reprezintă atât prezentarea ofertei educaţionale a universităţilor de top din lume, cât şi consilierea elevilor şi studenţilor români în ceea ce priveşte modul în care pot aplica pentru aceste universităţi şi care sunt oportunităţile de formare, finanţare şi cazare care le sunt puse la dispoziţie. Pentru prima oară în istoria târgurilor educaţionale marca „World Education”,o astfel de acţiune a fost desfăşurată şi la Constanţa, pe 16 octombrie 2012. Numărul mare de elevi veniţi să afle ofertele universităţilor din străinătate i-a convins pe organizatori să desfăşoare anual, în oraşul de la malul mării, asemenea evenimente.