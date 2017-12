Universităţile private vor bani de la stat pentru o competiţie corectă

Conducerea Uniunii Universităţilor Particulare Acreditate din România (UUPAR) a cerut, vineri, sprijin de la stat pentru învăţămîntul particular românesc, afirmînd că numai aşa se poate crea o competiţie corectă şi se elimină discriminările la care sînt supuşi studenţii care nu învaţă la stat. Preşedintele UUPAR, Aurel Ardelean, care este şi rectorul unei universităţi private din Arad, arată că învăţămîntul universitar românesc “trebuie finanţat în funcţie de calitate şi performanţe, şi nu de apartenenţa la o formă sau alta de proprietate”. “Învăţămîntul particular cuprinde, în prezent, 38,5% din totalul studenţilor din sistemul naţional de învăţămînt, un corp didactic de valoare, o curriculă modernă, fiind angajat în realizarea mai multor proiecte, granturi naţionale şi internaţionale. În sistemul actual de finanţare sunt discriminate nu doar universităţile particulare, plătitoare de taxe şi impozite, ci şi studenţii acestora, părinţii şi familiile lor, care, de asemenea, fiind salariaţi, sînt plătitori de taxe şi impozite”, arată Ardelean. UUPAR consideră că “dreptul de a încheia contracte de finanţare cu Statul Român trebuie acordat acelor universităţi care îndeplinesc condiţiile de calitate a serviciilor academice şi sociale pentru studenţi, respectiv cele care obţin calificativele prevăzute în standardele ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - n.r)”. Ca forme de ajutor de la stat, UUPAR aminteşte, printre altele, alocarea unui număr de locuri bugetate de stat la facultăţi private, acordarea de subvenţii speciale de la bugetul de stat, sub formă de burse, construirea de cămine studenţeşti, cantine, săli de sport sau facilitarea achiziţionării unor active constînd din imobile. “Solicităm sprijinirea învăţămîntului universitar particular de la bugetul de stat pentru a diversifica sistemul de învăţămînt românesc, dar şi pentru a permite atît competiţia, cît şi colaborarea între instituţiile de învăţămînt superior public şi particular”, mai arată preşedintele UUPAR, subliniind că universităţile private sînt marginalizate cînd este vorba de redactarea unor legi în domeniu. “Faptul că universităţile particulare nu au fost consultate în elaborarea noii legi a învăţămîntului şi nu au o reprezentare corespunzătoare în comisiile de învăţămînt ale Ministerului Educaţiei şi ARACIS, dovedeşte, de asemenea, marginalizarea acestor universităţi. Se eludează în mod voit funcţia publică a învăţămîntului superior particular şi faptul că acesta oferă pieţei muncii, fără nici un fel de cheltuieli bugetare, prin forme specifice, fie ele centrale sau ale autorităţilor locale, o forţă de muncă calificată superior”, a mai declarat el.