Universul mediteranean, prezentat într-o carte

Miercuri, 11 iunie, la ora 11.00, la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti va avea loc lansarea cărţii „Bivuacuri sau semilună”. Volumul este tipărit sub egida Editurii Universitatea Bucureşti şi este primul din colecţia Oceanică a Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin Oceanic - Club (SEOPMM). Cartea, sub coordonarea Corneliei Pârvu şi a lui Răzvan Popescu-Mirceni, are 13 autori. Ea prezintă, într-o manieră atractivă şi accesibilă publicului larg, universul mediteranean, patrimoniul natural şi cultural al SEOPMM şi istoria hazlie a celor cinci expediţii româneşti în spaţiul marin din perioada 2005 - 2007, organizate în cadrul proiectului „Contribuţii Ştiinţifice Româneşti la Cercetarea Faunei Mediteraneene”, precum şi multe alte informaţii interesante.