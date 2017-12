UNPR fură startul în campania electorală

PLÂNGERE Organizaţia Judeţeană Constanţa a PSD a înaintat, ieri, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Biroului Electoral de Circumscripţie al municipiului Constanţa, dar şi Biroului Electoral Judeţean Constanţa o plângere referitoare la „săvârşirea, prin persoane interpuse, de către fostul prefect Claudiu Palaz, candidat UNPR la Primăria municipiului Constanţa la alegerile locale, a unor acţiuni de campanie electorală, constând în lipirea de afişe electorale înainte de începerea campaniei electorale (11 mai 2012) şi în alte locuri decât cele special amenajate pentru afişajul electoral. Social democraţii constănţeni au solicitat efectuarea de cercetări pentru identificarea persoanelor care au participat la realizarea şi distribuirea afişelor electorale, identificarea tipografiei care a tipărit afişele electorale şi tragerea la răspundere a fostului prefect. În plângere, prim-vicepreşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PSD, Nicuşor Daniel Constantinescu, menţionează: „împotriva instigatorului şi autorului moral al faptelor - Claudiu Palaz - nu cunoaştem să se fi întreprins măsuri de tragere la răspundere”. „Considerăm ca fiind de o gravitate deosebită acţiunea de instigare la încălcarea legii săvârşită de candidatul Palaz întrucât acţiunile specifice campaniei electorale, desfăşurate în afara cadrului legal, constituie fapte de o gravitate extremă pentru că sunt afectate relaţiile sociale privind stabilitatea şi încrederea socială”, se mai arată în plângere.

AMENZI Directorul executiv adjunct al Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Constanţa, Ionuţ Pripişi, a declarat că pentru fiecare afiş pus pe stâlp va fi aplicată partidului în cauză o amendă cuprinsă între 500 şi 1.000 de lei, cu posibilitatea achitării în 48 de ore a jumătate din contravaloarea contravenţiei: „Ieri (luni - n.r.) am trimis către toate partidele o adresă prin care am informat că, în perioada campaniei electorale, afişele vor fi lipite doar în locurile amenajate de Primăria Constanţa. Partidele care vor lipi afişe în alte locaţii decât cele stabilite de municipalitate vor fi sancţionate contravenţional”. Inspectorii Primăriei au mult de lucru pentru că, ieri, numeroase afişe UNPR erau postate pe domeniul public în zona Far, pe b-dul 1 Mai. La rândul lor, oficialii Biroului Electoral de Circumscripţie al judeţului Constanţa au confirmat faptul că lipirea de afişe cu însemnele electorale ale unui candidat sau ale unui partid se face doar după data de 11 mai şi numai în locuri special amenajate sau cu acordul proprietarilor.

TRAGERE LA RĂSPUNDERE Inspectorul principal Carmen Şerbănescu, vocea unică a Centrului Judeţean de Comunicare Constanţa al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ), a declarat că „persoanele care au lipit afişele au fost sancţionate contravenţional cu câte 600 de lei, în baza Legii 67/2004, articolul 103, litera i. De asemenea, au fost ridicate toate afişele care se aflau asupra persoanelor identificate şi depuse în camera de corpuri delicte a IPJ Constanţa”. La rândul său, preşedintele UNPR Constanţa, George Lipoveanu, a declarat: „Claudiu Palaz a recunoscut că el a pus afişe electorale la sediul de campanie de pe bulevardul Mamaia, însă spune că nu are nicio legătură cu restul afişelor din oraş”. Interesant este că cei patru tineri au declarat Poliţiei că au fost coordonaţi de un anume Mihai Pavel, care ar avea legătură cu Casa de Cultură a Sindicatelor. În schimb, directorul acestei instituţii, Gheorghe Ungureanu, a spus că acest Mihai Pavel nu are nicio legătură cu instituţia. „Nu este angajat. El este solicitat de artişti să le preia afişele şi să le lipească prin oraş”, a spus Ungureanu.

PESTE 1.000 DE AFIŞE Potrivit unor surse, forţele de ordine au confiscat din autoturismul cu care se deplasau cei patru tineri 1.270 de afişe cu dimensiunea 100 pe 75 cm şi 517 afişe cu dimensiunea 50 pe 30cm. Reamintim că patru tineri au fost prinşi lipind afişe electorale pe bulevardul Tomis şi pe bulevardul Mamaia, intersecţia cu str. Mircea cel Bătrân. La adăpostul întunericului, tinerii - Ion Comănescu (Galaţi), Constantin Covalciuc, George Duminică, Ionuţ Olariu, toţi din Eforie Sud - au umplut câţiva stâlpi şi câteva panouri din zonele menţionate cu afişe de mai multe mărimi, tipărite cu mesajul “Claudiu-Iorga Palaz - Profesionistul”, alături de sigla UNPR. În josul afişului se află mai multe informaţii: afişul a fost “comandat de UNPR, tipărit în 1.000 exemplare de PPB tipografie şi publicitate SRL” şi, de asemenea, adresa la care poate fi găsit “catindatul”, “www.claudiupalaz.ro”. Cei patru tineri au fost surprinşi în “exerciţiul funcţiunii” de şeful formaţiunii de pază Conpress Holding, Sorin Nanora, care se afla în patrulare şi care a anunţat poliţiştii Secţiei 3 Constanţa. Oamenii legii i-au luat la întrebări pe tineri, aceştia declarând că au fost “arvuniţi” de „omul din afiş” să lipească materialele pe stâlpi şi panouri, că au primit câte 50 de lei fiecare, mâncare şi benzină pentru a-şi face treaba. În maşina despre care au recunoscut că este a lor, un Opel Astra cu număr de Bulgaria - TX 6977XB - poliţiştii au găsit sute de afişe, proaspăt sosite din tipografie, precum şi găleţi cu aracet şi bidinele.