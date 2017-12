UNPR fuzionează cu PMP, partidul lui Traian Băsescu

19:36:27 / 12 Iulie 2016

UN PARTID SI MAI NOU

Politicianismul romanesc este capabil de orice . Sunt ignorate programele , doctrinele si statutele . Fuziunile , aliantele si complicitatile au sters orice deosebire dintre partide , acestea devenind simple factiuni care au un singur scopo : ajungerea la putere cu orice pret . PMP partid " nou " a devenit si mai " nou " , fuzionand cu UNPR-ul celor doi candidati la puscarie , Oprea si Ontanu care au strans in jurul lor toate ciurucurile . asa cum a facut si Basescu . Constatam ca metamorfoza politicianista este este mai rapida decat metamorfoza broastei . Mormolocii dintr-un partid trec in balta vecina ca sa devina broaste , de cele mai multe ori raioase . Ca intotdeauna , hotararea de fuzionare s-a luat la varf , si va fi batuta in cuie la viitorul congres la care vor participa doar partile direct interesate in obtinerea de functii si privilegii . Membrii de partid " de rand " au fost ignorati la fel cum se intampla in toate partidele cand se iau astfel de hotarari si vor afla de la TV ca nu mai sunt uneperisti ci pemepisti sau biciclisti . In acest caz , avantajati sunt cei de la PMP care s-au culcat seara in MP si s-au trezit dimineata in PMP . Un liucru ne este clar , sau ar trebui sa ne fie noua , celor care se lasa atat de usor manipulati si manevrati : fuziunea sau coalitia este un fenomen regretabil si primejdios . Este o imperechere nenaturala in care rolul de capetenie il joaca ambitiile personale , iar victimele sunt intotdeauna cei de buna credinta , adica naivii si prostii care voteaza . Ceea ce se imbina in mod nenatural , este natural sa se dezbine .