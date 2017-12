Unui pilot din SUA i s-a ordonat doborârea Cursei 93 cu propriul avion!

O femeie care este pilot al Forţelor Aeriene americane afirmă că pe 11 septembrie 2001 a primit ordinul de a lovi cu avionul de vânătoare aeronava de pasageri care ulterior s-a prăbuşit în statul Pennsylvania. Locotenentul Heather Penney povesteşte, într-un articol publicat în ziarul „The Washington Post”, că în dimineaţa zilei de 11 septembrie 2001 era la baza militară Andrews, din statul Maryland. În contextul în care două avioane de pasageri loviseră deja turnurile World Trade Center din New York, iar altul căzuse la sediul Pentagonului, Heather Penney a primit ordine precise: trebuia să urce într-un avion de tip F-16 şi să doboare Zborul 93 al companiei United Airlines, care avea o traiectorie suspectă şi se îndrepta spre Washington, existând riscul de a lovi Casa Albă. Problema era că avioanele de vânătoare de la baza Andrews nu erau încă echipate cu rachete, iar instalarea muniţiei ar fi durat cel puţin o oră, îşi aminteşte pilotul, astfel că misiunea ei ar fi fost, după cum afirmă, doborârea cu propriul avion a aeronavei de pasageri, deşi ar mai fi existat şi posibilitatea catapultării înainte de impact.

Heather Penney afirmă că era pregătită să moară în acea zi pentru apărarea Casei Albe şi a Statelor Unite. „Sunt considerată eroină pentru ceea ce voiam să fac. Dar nu am fost noi eroii acelei zile. Eroii au fost pasagerii Cursei 93”, spune Penney. La 12 ani de la atentate, încă există speculaţii în legătură cu circumstanţele prăbuşirii avionului Boeing 757-222 aparţinând United Airlines. Cursa 93 zbura din Newark (New Jersey) spre San Francisco (California) pe 11 septembrie 2001. Potrivit autorităţilor americane, la bordul aeronavei erau patru terorişti al-Qaida care intenţionau să prăbuşească avionul, probabil, pe Casa Albă, însă au fost opriţi de câţiva pasageri curajoşi, astfel că aparatul a căzut în statul Pennsylvania, provocând moartea celor 44 de persoane aflate la bord. Vicepreşedintele SUA de la acea vreme, Richard Cheney, ordonase doborârea oricărui avion suspect, dar Pentagonul dă asigurări că nu a fost nevoie de executarea acestui ordin, dat fiind că unii pasageri au luptat cu teroriştii şi au prăbuşit avionul. Aproape 3.000 de oameni au murit în atentatele comise pe 11 septembrie 2001 la New York, la Pentagon şi la Shanksville, în statul Pennsylvania.