Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) a finalizat stagiul de instruire a unui "contingent" de zece cîini specializaţi în depistarea substanţelor narcotice care vor fi repartizaţi Direcţiilor Regionale din întreaga ţară. Pregătirea celor zece cîini de diverse rase s-a desfăşurat pe durata a două luni, la Centrul de Formare a Echipelor Chinologice din cadrul Biroului Vamal Giurgiu. Numărul echipelor canine active care acţionează în vămile române a crescut la 29, majoritatea fiind trimise în punctele vamale situate pe graniţa de Nord-Vest. Potrivit reprezentanţilor ANV, cele 19 echipe active care acţionau în teritoriu până acum cinci zile, au înregistrat rezultate excelente, contribuind decisiv la descoperirea unor cantităţi importante de narcotice, în 35 de misiuni. Deşi judeţul Constanţa este considerat unul dintre punctele "fierbinţi" în ceea ce priveşte traficul şi consumul de droguri, aici nu există decât un singur cîine specializat în astfel de misiuni. "Unul dar bun", consideră lucrătorii Direcţiei Regionale a Vămilor Constanţa, mîndri de rezultatele cîinelui, rasa ciobănesc german, numit Odyseus, cel care descoperă, de nouă ani, narcoticele introduse ilegal în ţară prin vămile judeţului nostru. "Din totalul echipelor canine specializate în depistarea drogurilor, Constanţa are una singură, formată din Odyseus şi un lucrător al instituţiei noastre, Constantin Balaban, care are experienţă şi cunoştinţe temeinice în această activitate. Odyseus a fost adus din Germania în urmă cu nouă ani şi în fiecare vară se întoarce "acasă", pentru noi stagii de pregătire. Câinele va fi retras de la misiuni după încheierea celui de al zecelea an de activitate, în conformitate cu prevederile legale, dar DRV va beneficia până atunci de alte două echipe, instruite în cadrul Centrului de la Giurgiu", a declarat Ovidiu Tatu, purtătorul de cuvânt al DRV Constanţa.

Un bun mobil a cărui valoare de inventar este de 32.000 de euro

Din punctul de vedere al Serviciului de Contabilitate al instituţiei sus-menţionate, Odyseus reprezintă un bun mobil a cărui valoare de inventar este de 32.000 de euro. Cheltuielile legate de întreţinerea şi pregătirea sa sunt foarte mari dar şi rezultatele activităţii depuse sunt considerate a fi pe măsură. Odyseus şi ceilalţi cîini folosiţi în România pentru astfel de misiuni nu acţionează în anumite puncte fixe din teritoriu, ei fiind ţinuţi în spaţii special amenajate din cadrul Direcţiilor Regionale pentru a acţiona la solicitările exprese ale punctelor vamale. "Actuala echipă chinologică face parte din Brigada Mobilă a DRV, unitate care acţionează pe linia controlului mijloacelor de transport şi al mărfurilor. După caz, Odyseus este folosit şi pentru controlul fizic anti-drog al suspecţilor. Cele două echipe pe care DRV le va primi în viitor vor acţiona în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud", a mai afirmat Ovidiu Tatu. Echipele chinologice care vor veni cel mai probabil anul viitor, după ce Odyseus va fi "pensionat", vor acţiona şi pe linia traficului de călători şi vor efectua misiuni de control al unor cabine de nave.

“Cel mai mult contează talentul nativ al cîinelui”

Potrivit specialiştilor DRV Constanţa, rasa cîinelui folosit pentru depistarea substanţelor prohibite este mai puţin importantă, cel mai mult contînd talentul nativ şi modul în care acesta reacţionează la dresaj şi instruire. Revenind la Odyseus, trebuie spus că, acesta este folosit la una, chiar două misiuni pe săptămână, în prima jumătate a acestui an el "adunând" aproape 50 de astfel de acţiuni. Câinele nu poate fi însă folosit în exterior, atunci când temperaturile sunt foarte scăzute sau foarte ridicate. De când este "angajat" la Direcţia Regională Constanţa, Odyseus a reuşit să facă unele capturi deosebite. Cea mai importantă a fost cea de pe 13 februarie 2002, când i-a condus pe anchetatori la un container în care se aflau 9 tone de haşiş. Cazul deja celebru a făcut vîlvă şi datorită modului inedit în care traficanţii au încercat să înşele vigilenţa autorităţilor. Reprezentantul firmei importatoare, agentul Cadîr Kiamuran, a prezentat la controlul vamal acte potrivit cărora în container se află ţiglă adusă din Tanzania. După ce Odyseus a semnalat că înăuntru se află de fapt droguri, vameşii au deschis contanierul şi au descoperit pachete de haşiş simulate sub formă de cărămidă. Kiamuran a fost condamnat la ani grei de închisoare. Odyseus este folosit foarte des şi la cercetarea coletelor poştale considerate suspecte. Lucrătorii Poştei anunţă de obicei când există un astfel de pachet, venit dintr-o ţară străină considerată a fi zonă de risc, şi pentru că acesta nu poate fi deschis fără acordul destinatarului, este controlat de cîinele vameşilor. În acest fel, în aprilie, anul acesta, Odyseus a descoperit un colet venit din Spania, în care se aflau 21 de flacoane de clorhidrat de metadină, un substituent al heroinei, al căror consum şi trafic sînt interzise de legile române. Coletul a sosit prin Poşta Vamală, la Oficiul 11 Constanţa, iar angajaţii au cerut ajutorul DRV. Odyseus nu a avut nevoie decât de cîteva secunde pentru a cerceta pachetul şi a semnala anchetatorilor că înăuntru se află într-adevăr substanţe prohibite. Graţie cîinelui specialist, persoanele implicate în acest trafic ilegal, cetăţeanul spaniol Banos Albadjo Julio Antonio şi concubina acestuia, Georgiana Minea, au fost trimişi în judecată pentru trafic de substanţe interzise.