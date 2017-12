Unul din dosarele lui Constantinescu, ar putea fi rejudecat

13:20:10 / 08 Decembrie 2016

@Anti-bashitu'

Cine ti-a spus ca anularea masurii de control judiciar pentru Suleyman inseamna ca el este declarat nevinovat? Gadea? Ciuvica? Va fi judecat in continuare insa in libertate ... despre rejudecarea astuia de mai sus, este o cale de atac si vom vedea rezultatul ... insa pana atunci mai ia de citeste despre recursul in casatie si in ce situatii se accepta de catre ICCJ si vei avea surpriza sa constati ca aceasta acceptare a judecarii recursului in casatie nu inseamna automat ca omul este nevinovat ... poate fi vorba de un viciu de procedura, porcul asomat sa fie vinovat insa va scapa si va fi liber (presupunand ca nu ar avea si alte condamnari) ... intru-un singur punct iti dau dreptate, insa nu in sensul dat de tine : TOTI magistratii din tara asta trebuie sa raspunda pentru deciziile luate eronat in mod VOIT ... iar pedepsele trebuie sa cuprinda, pe langa excluderea definitiva din magistratura si pierderea oricaror drepturi la pensii (speciale sau normale) si pedepse penale foarte mari ... tu ceri ca magistratii care ti-au condamnat idolii sa plateasca si material? daca au gresit este corect ceea ce spui in de ce nu ceri si confiscarea averii astora de au saracit si distrus un oras si un judet intreg? Ca sa fie "DREPTATE PANA LA CAPAT", cum spune penalul condamnat definitiv din fruntea partidului al carui membru esti?