Unul din opt americani trăieşte sub pragul sărăciei

Biroul american de recensămînt a anunţat că unul din opt americani şi aproape unul din patru cetăţeni de culoare din Statele Unite a trăit sub pragul de sărăcie, anul trecut, precizîndu-se că procentele de anul acesta sînt practic neschimbate.

Conform studiului, 15,9% din populaţia Statelor Unite, reprezentînd 46,6 milioane de persoane, nu dispune de asigurări de sănătate, procentul fiind în creştere pentru al cincilea an consecutiv. Anul 2005 este primul an din cele două mandate ale preşedintelui George W. Bush în care rata sărăciei nu a crescut. Ca şi în anii trecuţi, statisticile arată că în comunităţile de culoare şi cele hispanice se înregistrează cele mai multe cazuri de sărăcie. În total, 37 de milioane de americani (12,6% din populaţie) trăiesc sub pragul de sărăcie, echivalent cu un venit anual de circa 10.000 de dolari pentru o persoană sau de 20.000 de dolari pentru o familie de patru persoane. Numărul total este cu 90.000 mai mic decît cel din 2004, însă biroul pentru recensăminte susţine că scăderea este "nesemnificativă din punct de vedere statistic".

Rata sărăciei a înregistrat o scădere în 2000, ultimul an al mandatului lui Bill Clinton dar şi ultimul an în care au fost mai puţini americani săraci, procentul ajungînd la 11,3%. Situaţia sărăciei a atras atenţia democraţilor, care consideră că autorităţile nu fac suficient pentru a-i ajuta pe săraci. "Prea multe familii americane care muncesc din greu şi joacă după reguli trăiesc încă în sărăcie", a declarat congresmenul George Miller, membru în Comisia pentru Educaţie şi Forţă de Muncă. Aproximativ un sfert dintre negri şi 21,8% dintre hispanici trăiesc în sărăcie; în rîndurile albilor, rata a scăzut la 8,3%, faţă de 8,7% în 2004. Venitul mediu realizat de afroamericani, de 30.858 de dolari, reprezintă numai 61% din venitul mediu al albilor. Circa 17,6% dintre copiii cu vîrste sub 18 ani şi unul din cinci dintre cei sub 6 ani trăiesc în condiţii de sărăcie.

Totuşi, venitul mediu per familie a crescut cu 1,1%, ajungînd la 46.326 de dolari, de la 45.817 de dolari, aceasta fiind prima creştere înregistrată după 1999. Statisticile indică variaţii regionale majore, venitul mediu per familie fiind de 61.672 în New Jersey şi de 32.938 în Mississippi.