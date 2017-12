Unul din trei copii de la ţară, anemic din cauza... mămăligii!

Deşi suntem ţară membră UE, deşi de-a lungul timpului au fost derulate mai multe campanii de informare privind necesitatea unui consult medical măcar o dată pe an, în mediul rural încă mai sunt familii care nu dau doi bani pe doctori. Nu-şi înscriu copiii la medicii de familie, nu au nicio noţiune legată de educaţia sanitară. De altfel, nici ei nu ajung la doctor cu anii. Unii sunt prea săraci pentru a trece pragul cabinetelor medicale, gândindu-se că, dacă le sunt depistate unele boli, oricum nu au bani să se trateze, alţii nu au încredere, fiind convinşi că sunt ţinuţi sănătoşi de aerul curat de la ţară, de păhărelul cu ţuică şi de alimentaţie, în general. Datele statistice, însă, arată altceva. Unul din trei copii din mediul rural suferă de anemie, malnutriţie şi rahitism. “Asta înseamnă că, educaţional, avem probleme. Dacă ne referim la ceea ce vine la nivel de spital, aş putea să spun că marea majoritate provin din mediul socio-economic precar. Sunt copii la care educaţia sanitară practic nu există şi nu puţini dintre aceştia nu au nici măcar o înregistrare la un medic de familie”, a arătat prof. dr. Doina Pleşca în cadrul dezbaterii “Soluţii pentru îmbunătăţirea sănătăţii copiilor”, care a avut loc la Palatul Parlamentului. Şi totuşi, ea a susţinut că situaţia copilului din România s-a îmbunătăţit. “Situaţia copilului din România s-a îmbunătăţit indiscutabil în cei 23 de ani (...), de la 26 la mia de nou-născuţi rată de deces am ajuns la 9,8 rată de deces, deci este, într-adevăr, o scădere semnificativă. Însă nu este suficient de bine controlată această rată a mortalităţii şi, din acest motiv, ne situăm pe un nefericit loc de lider la mortalitatea infantilă. În ultimii ani am înregistrat naşteri sub 200.000, adică 183.000 de nou-născuţi, şi atunci este foarte important ca cei care vin pe lume să aibă o stare de sănătate bună”, a subliniat dr. Pleşca. În privinţa soluţiilor, ea a susţinut necesitatea existenţei unei structuri în Ministerul Sănătăţii care să se ocupe în exclusivitate de starea de sănătate în rândul copiilor şi de monitorizarea planurilor strategice de îmbunătăţire a sănătăţii acestora. “Să intensificăm studiile epidemiologice, pentru a ne arăta real unde ne aflăm şi pentru a stabili nişte politici de sănătate în acest domeniu”, a spus dr. Pleşca.

COPII FĂRĂ IDENTITATE Medicul a menţionat că există copii care din punctul de vedere al actelor nu există, pentru că nu au certificate şi nici părinţii lor. “Sunt mame de 15 ani care nu au acte şi, totuşi, spitalele le tratează, costuri care grevează asupra spitalului”, a explicat Pleşca, adăugând că şi alocaţia copiilor ar trebui regândită. La rândul său, preşedintele executiv al organizaţiei “Salvaţi Copiii”, Gabriela Alexandrescu, a declarat că, potrivit ultimelor statistici, 50% dintre copiii români trăiesc în sărăcie, aceasta fiind baza mortalităţii infantile, a abuzului asupra copilului şi a slabei nutriţii. “În primul rând, este vorba de o nutriţie care să se bazeze pe proteine şi calorii bune pentru copii, de aceea, de multe ori ca să poată învăţa, ca să poată funcţiona cum trebuie, noi trebuie să le oferim o masă cel puţin în program. Sunt flămânzi, obosiţi, lipsa hranei adecvate îi face să aibă şi rezultate foarte slabe la şcoală. Sărăcia duce la o slabă nutriţie, la abandon şcolar şi la o lipsă de integrare şcolară”, a afirmat Alexandrescu.

“SUNT COPII CARE MĂNÂNCĂ MĂMĂLIGĂ TOATĂ ZIUA. NU POŢI SĂ FUNCŢIONEZI ADECVAT MÂNCÂND LA VÂRSTĂ MICĂ ASTFEL DE HRANĂ”

Tot preşedintele “Salvaţi Copiii” a subliniat că foarte mulţi oameni trăiesc din alocaţia copiilor, iar suportul acordat trebuie mărit, creşterea alocaţiei pentru copii trebuie să însemne ceva pentru copil şi părinte. Ea a atras atenţia că un punct alarmant este şi cel care se referă la sănătatea mintală a copiilor. “În general, părinţii sau specialiştii se focalizează pe aspecte curative şi mai puţin pe prevenire, dar din ceea ce vedem la centrele noastre de evaluare şi terapie de la „Salvaţi Copiii“, vin foarte mulţi copii cu probleme legate de depresie, de comportament şcolar agresiv, de ADHD, or părinţii trebuie să înţeleagă că aceste aspecte de sănătate mintale sunt la fel de importante ca şi celelalte”, a explicat Alexandrescu.