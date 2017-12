Unul din trei studenţi renunţă la facultate. Rata abandonului se menține ridicată

11:20:12 / 04 Martie 2017

abandon prin neprezentare, cum trebuie

Credeti ca toata lumea trebuie sa dea la facultate. Avem nevoie de muncitori bine calificati ,de maistri,de tehnicieni.Pina mai ieri toata lumea se ducea la Drept. Acum, merg la Psihologie sau Relatii internationale. Te apuca risul. Nu sint in stare sa exprime inteligibil o propozitie.Datul la facultate ,pentru multi,este un pretext de a pierde timpul si a toca banii saracilor parinti.Cine are minte si e hotarit sa faca studii superioare,nu abandoneaza.Renunta cei care s-au aflat in treaba si au vrut sa se dea importanti ca merg la o facultate. Nu-i vorba ca este foarte important la ce fel de facultati se inscriu. Daca merg la buticurile pentru vindut cartoane, chipurile ,diplome, e explicabil ca dupa ce se lamuresc,abandoneaza.